С приходом весны проснулись медведи

В последние недели инвесторов "кошмарит" рост доходностей американских государственных облигаций. Вслед за оптимистичными ожиданиями восстановления экономики, пришли пессимистичные ожидания ускорения роста инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС раньше объявленных сроков.

Американский индекс DJIA вырос, а NASDAQ резко упал

С тех пор американский рынок неплохо подрос на "бесконечном QE", триллионных пакетах стимулирования экономики и стал жить собственной жизнью, игнорируя положения дел в реальной экономике. Но, похоже, что вечеринка подходит к концу и утром будет похмелье.

И первыми под удар попали акции высокотехнологичных компаний, страдающих от переоценки инвесторов. Среднесрочная тенденция на снижение высокотехнологичного сектора продолжится, целью коррекции по индексу Nasdaq может стать район 11 200 пунктов, отсюда уже можно присматриваться к локальным покупкам.

Как раз к этому времени может подоспеть пакет помощи в $1,9 трлн, часть которого несомненной уйдет на рынок в виде call опционов частных инвесторов. Однако, на новое полноценное ралли в IT-секторе рассчитывать не стоит. Время карантина и технологичных компаний осталось в 2020 году, сейчас лучше обратить свое внимание на новых бенефициаров восстановления экономики – компании реального сектора и банки.

А как дела у нас?

На удивление российский рынок последнее время демонстрирует стойкость на фоне своих зарубежных аналогов. Виной тому служит огромный приток инвестиций на рынки Emerging Markets и ралли commodity. Впрочем, продолжаться бесконечно это не может, и, скорее всего, эти же силы развернут наш рынок вспять.

Как рубль встретит весну?

Во-вторых, это, само собой, нефть. Тут ситуация совершенно безумная. Даже года не прошло с ошеломительной новости об отрицательных ценах на фьючерс нефти сорта WTI, как некоторые банки и инвестдома уже прогнозируют цену в $100 за баррель.

Год назад за такой прогноз аналитик мог бы лишиться работы, зато теперь "все по-другому". Лично я настроен менее оптимистично и нефть рассматриваю исключительно с технической точки зрения, любой фундаментальный анализ тут может измениться под навесом новых непредвиденных факторов буквально за пару дней.

Техническая картина намекает на возможное окончание ралли "черного золота".

В случае наличия активов, связанных с нефтью, стоит задуматься о фиксации прибыли. При желании можно рискнуть и спекулятивно открыть короткую позицию с коротким стопом выше недельного максимума.

Как правило, такие долгосрочные тренды не меняются за одно мгновение, но стоит помнить, что пробой и закрепления цены выше $72 за баррель будет свидетельствовать о правоте оптимистов. Кстати говоря, с начал года цена барреля сорта Brend прибавила 34%, в то время как российский индекс IMOEX вырос всего на 1,9%. Сможет ли российский рынок быть таким же невозмутимым если ралли на нефтяном рынке смениться на его падение?

Если обратить внимание на техническую картину индекса IMOEX, то невооруженным взглядом можно заметить попытку формирования фигуры "двойная вершина", зачастую свидетельствующая о развороте тренда. В случае пробоя поддержки 3260 пунктов, индекс может откатиться вплотную к поддержке 3000 пунктов. Отмены сценария коррекции следует ожидать при закреплении индекса выше 3500 пунктов.

Мудрый китайский дракон

Пока представители ФРС пытаются спрятать слона в посудной лавке и всячески отрицают раздувания нового пузыря на фондовом рынке, китайские власти задумались о тактичном сдувании пузырей у себя на родине. Так на прошлой неделе главный банковский регулятор Китая заявил, что его беспокоит риск возникновения "пузырей" на внешних рынках и на собственном рынке недвижимости.

По словам главы регулятора Го Шуцин: "европейский и американский рынки движутся в противоположном направлении от своих экономик и должны скорректироваться".

Вероятно, власти Китая уже в ближайшее время готовы ужесточить свою денежно-кредитную политику, и тем самым попытаться остудить свои перегретые фондовые рынки и рынки недвижимости.

Главное, что бы они вместе с этим не остудили ожидания инвесторов на восстановление мировой экономики и не обрушили цены на commodity.

Год назад Китай уже продемонстрировал свою дальновидность в ситуации с пандемией и вышел из нее победителем, судя по всему, европейские и американские коллеги урок этот не усвоили.