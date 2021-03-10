Акции технологических компаний стали локомотивом роста вторника
По итогам вторника европейский фондовый рынок показал уверенную положительную динамику. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,8%, британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,17%, германский DAX — на 0,4%, французский CAC 40 — на 0,37%.
Во вторник Евростат ухудшил оценку снижения ВВП еврозоны в 4-м квартале. Данные статистического управления Европейского союза свидетельствует, что экономика еврозоны в четвертом квартале 2020 года сократилась на 0,7% относительно предыдущего квартала. В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 4,9%.
Главным событием для еврозоны на этой неделе станет заседание ЕЦБ, в ходе которого представители должны активно обсуждать проблему роста доходности на рынке гособлигаций и ужесточение финансовых условий. Согласно ожиданиям, политика останется без изменений.
Динамика американского фондового рынка была позитивной. По итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 3,69% до 13073,8 пункта, Dow закрылся на 0,1% выше нулевой отметки, а S&P500 увеличился на 1,42% и составил 3875,4.
Позитивом для рынков накануне стала новость о том, что Сенат Конгресса США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом.
Акции технологических компаний возглавили рост с повышением на 3,5% после распродаж прошлой недели. Бумаги Apple выросли на 4,1%, Amazon прибавил 3,8% и Facebook увеличился на 4,1%.
Повышенная волатильность в акциях Tesla сохраняется. По итогам дня бумаги выросли на 19,6%, после масштабных распродаж накануне. Котировки Baidu выросли на 13,6% в ходе основной сессии после того, как компания объявила о планах размещения в Гонконге.
В среду выйдут данные по промышленному производству во Франции, США сообщит индекс потребительских цен в феврале. Среди отчетов стоит выделить Oracle, AMC Entertainment Holdings.
В целом для американского рынка пока наступила небольшая передышка в снижении. Во вторник индексы росли на фоне роста интереса к изрядно подешевевшим активам. Тем не менее судить о том, что технологический сектор вновь вернулся к росту пока преждевременно.
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