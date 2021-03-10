Желание зафиксировать прибыль по акциям сегодня возрастет
Индекс Мосбиржи вчера мощно вырос, прибавив за основные торги 1,9% и приблизившись к сопротивлению 3500 пунктов.
Хорошо выглядели акции нефтегазового сектора. Так, "Роснефть" в очередной раз обновила исторические максимумы, рост продолжается 5 сессий подряд. Это неудивительно: "Роснефть" отыгрывает не только высокие цены на нефть, но и является главным бенефициаром повышения квоты России на добычу нефти в апреле. Однако бумага выглядит краткосрочно перекупленной, да и нефть сегодня с утра снижается на процент.
Увлекаться шортами по данному эмитенту очень рискованно: «Роснефть» выглядит фундаментально недооцененной, а также в любой момент может начать выкуп своих акций с рынка.
С учетом того, что и американские фьючерсы торгуются пока в четверть-процентном минусе, ждем небольшой фиксации прибыли по нефтянке, которая вполне может потащить за собой вниз и весь рынок.
Акции Сбера отыграли фигуру "восходящий треугольник" и почти достигли цели роста 290 руб. Если внешний фон резко не улучшится, то и здесь можем увидеть сокращение лонгов.
Абсолютно другая ситуация с бумагами черных металлургов, которые несколько последних сессий выглядят хуже рынка. Между тем, ситуация на мировом рынке стали благоприятная, да и дивиденды по акциям сектора обещают быть если не рекордными, то близкими к этому. Вероятно, снижение этих бумаг было вызвано небольшой фиксацией прибыли и высвобождением денег для покупки той же нефтянки и Сбера. Ожидаем, что сегодня-завтра спрос в бумаги черных металлургов вновь вернется.
На 2,7% подрос "Норильский никель". Но это пока стоит рассматривать как технический отскок, в том числе и из-за закрытия шортов, после 20-процентного обвала. Вчера компания сообщила, что через неделю планирует остановить приток воды на два свои пострадавших рудника. Однако ничего не было сказано, когда они возобновят работу, и какой ущерб компания получила в результате двух последних аварий. Поэтому осторожным инвесторам покупать акции компании на среднесрочную перспективу еще опасно.
Перед принятием решения советуем больше обращать внимание на курс доллара к мировым валютам. От него сейчас во многом зависит динамика американских индексов и сырьевых товаров. Сегодня доллар снова растет. Так, пара евро-доллар ушла под отметку 1,19.
Несмотря на вчерашний благоприятный внешний фон, рубль не сделал серьезных попыток подрасти. Торги завершились в район отметки 74 руб за доллар. Снижение стоимости нефти и рост доллара на мировой арене сегодня развернет пару доллар-рубль в сторону сопротивления 74,7. Однако для его пробоя и закрепления выше нужен какой-либо сильный негативный драйвер, которого пока на горизонте не видно.
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