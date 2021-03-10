Во вторник на российском рынке акций вновь преобладали покупки, однако нельзя сказать, что рост происходил широким фронтом. Индекс Мосбиржи прибавил почти 2%, но много ликвидных бумаг завершали день в минусе. Главным образом это коснулось IT-сектора и «акций роста», которые отыгрывали соответствующий обвал понедельника в США.

Обороты по индексу Мосбиржи были выше среднего. Показан третий результат по объему торгов в этом году. Как и в прошлую пятницу главным локомотивом роста выступил тяжеловесный нефтегазовый сектор, прибавивший 3,6%. На этот раз в лидерах были бумаги ранее отстающих нефтяников: Татнефть (+7%) и Газпром нефть (+5%). Подскочили даже обыкновенные акции Башнефти (+4,4%) несмотря на их низкую ликвидность, избыточную премию к привилегированным бумагам, а также отсутствие ожиданий дивидендов за 2020 г. из-за убытка.

Новые исторические максимумы показаны в акциях Роснефти (+1,7%). Бумаги растут пять сессий подряд и локально выглядят уже перегретыми.

При этом цены на нефть во вторник не росли. Фьючерсы Brent снизились на 1% до $67,5. Падали они и в понедельник. То есть возникает вопрос, откуда вдруг взялся такой высокий спрос на нефтяников. Вероятно, это приток капитала, который опирается на решение ОПЕК+ сохранить уровень добычи в апреле на прежних уровнях, сделав исключение лишь для РФ и Казахстана.

Картель успешно управляет глобальным балансом спроса и предложения, не допуская существенного отката котировок. Это создает уверенность в устойчивости сохранения относительно высоких цен, что позитивно для бумаг нефтяников на среднесрочном горизонте.

В то же время отмечу, что по фьючерсам Brent пока не наблюдается каких-то значимых уровней поддержки вплоть до $60–62. А это на 8% ниже текущих значений.

В паре USD/RUB ситуация остается относительно стабильной. Продолжаем наблюдать консолидацию в боковом коридоре. Его верхняя граница расположена около 75, а снизу зона поддержки находится в районе 72,6–73,2. В ближайшей перспективе доллар продолжит оставаться в этом диапазоне.

Общий взгляд по индексу Мосбиржи остается прежним. Ключевая зона поддержки расположена около 3320–3350 п. В случае спуска и уверенного закрепления ниже этих отметок новые уровни поддержки сместятся в сторону 3175–3195 п. Это не является базовым сценарием текущей недели. Наоборот, сформировался новый импульс роста. Зоной сопротивления выступает область предыдущих исторических максимумов 3500–3520 п. В случае ее пробоя далее цели будут находиться уже на 3600–3620 п.

За океаном вчера прошла обратная ротация, когда после мощной волны распродаж в IT-секторе и «акциях роста» (growth) эти бумаги начали отскакивать. Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 3,7%, а вот промышленный Dow Jones, показывающий в последние недели опережающую динамику, закрывался без существенных изменений. На мой взгляд, это не начало нового тренда. Рост сектора высоких технологий произошел на фоне локальной стабилизации доходностей по американским гособлигациям.

Если посмотреть на соотношение 100 крупнейших акций на Nasdaq к индексу широкого рынка S&P 500, то сейчас произошел лишь откат до уровней, которые были на пике пузыря доткомов в 2000 г.

В фокусе

ЧТПЗ (+16,4%). ТМК покупает 86,54% ЧТПЗ за 84,2 млрд руб. Исходя из этой сделки, одна акция оценивается в 318 руб. против 304,5 руб. на закрытии торгов вторника. Теперь должна быть соответствующая оферта миноритариям ЧТПЗ. Что касается ТМК, то ликвидность и free-float бумаг очень низкие, поэтому они не представляют интереса для широкого круга инвесторов.

ГМК Норникель (+2,71%). Компания сообщила, что планирует к 16 марта завершить работу по остановке водопритока на рудниках Октябрьский и Таймырский, после чего будет рассматриваться вопрос о сроках возобновления их работы. Опубликованный пресс-релиз не дает точного понимания, когда будет восстановлена работа и в каком масштабе. Поэтому точно оценить потенциальные финансовые потери по-прежнему сложно.

Локальные отскоки в акциях ГМК на фоне перепроданности возможны, однако о формировании устойчивого восходящего тренда можно будет говорить лишь при появлении какой-то ясности по поводу последствий подтопления рудников. С технической точки зрения ближайшие сильные уровни сопротивления расположены в районе 24 000–24 500 руб.

ММК (-2,3%), Северсталь (-1,8%), НЛМК (1,5%). Во вторник наблюдалась общая ротация из акций стального сектора в бумаги нефтегазовой отрасли. Это может быть кратковременным явлением. Ценовая конъюнктура на рынке стали остается благоприятной. Высокая ожидаемая дивидендная доходность поддержит бумаги сталелитейщиков.

Детский мир (-3,2%). Корпоративных событий, которые могли бы оправдать подобное снижение не обнаружено. Акции откатывались к сильной зоне поддержки 130–132 руб., от которой произошел отскок. На длинной дистанции сохраняем умеренно позитивный взгляд. При прочих равных снижение котировок увеличивает апсайд к фундаментально справедливым значениям.

Ozon (-5,9%). Днем ранее котировки компании в США упали на 8%, поэтому соответствующая реакция локальных бумаг не вызывает удивление. В целом же для расписок Ozon по-прежнему характерна экстремально высокая амплитуда колебаний — максимальная для всех более-менее ликвидных бумаг на российском рынке. Инвестиционный кейс и справедливая стоимость бумаг очень сильно завязана на динамике изменения доли компании на рынке, что можно будет отслеживать в рамках квартальной отчетности.

FixPrice. Сегодня бумаги впервые начнут торговаться на биржах. По-прежнему считаю, что обозначенная в рамках IPO оценка в $8,3 млрд является очень высокой. Уверенности в устойчивости роста после размещения нет, хотя краткосрочные импульсы вполне возможны, учитывая высокий спрос инвесторов в рамках размещения.

Среди корпоративных событий сегодняшнего дня можно выделить публикацию финансовых результатов по МСФО за 2020 г. у Лукойла, Аэрофлота и Банка Санкт-Петербург. Кроме того, в среду ожидается отчет АЛРОСА о продажах алмазов за февраль.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в минусе на 1% и находится около уровня $66,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.



