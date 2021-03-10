Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индексы Азии торгуются разнонаправленно. Индекс доллара растёт, а вот AUD и NZD слабеют на 0,5%. Нефть продолжает снижаться на ожиданиях ускорения восстановления добычи в США при текущих ценовых уровнях. Промышленные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику. В среду 10 марта США, Япония, Австралия и Индия обсудят растущие риски желания КНР изменить статус-кво в регионе и мире. Таким образом, внешний фон перед стартом торгов в России больше способствует нейтральному, или негативному началу торгов, хотя акции технологического плана могут показать инерционное повышение. Рубль вновь рискует уйти в диапазон 74,0-74,5 за доллар, хотя остаётся крайне недооценённым. Отчётность по МСФО сегодня предоставят «Аэрофлот», Банк «Санкт-Петербург» и «ЛУКОЙЛ». Группа «Черкизово» предоставит операционные результаты за февраль, а «Алроса» сообщит о своих продажах за аналогичный месяц.

Нефтегазовый сектор подарил надежду на 3500 пунктов по индексу МосБиржи, но может её и отнять

По итогам торгов 9 марта индекс МосБиржи вырос на 1,89% до 3478,72 п., а РТС на 2,38% до 1481,85 п. Безусловным лидером дня стал сектор нефти и газа на фоне улучшения среднесрочных и долгосрочных прогнозов по нефти. На рынке сохранялась насторожённость по поводу возможной коррекции, но, похоже, вариант возвращения к уровням около $50 за баррель Brent уже не рассматривается. В структуре фьючерсов наблюдается жёсткая бэквордация, которая свидетельствует о наличии реального текущего дефицита поставок. Естественно, что данная ситуация сформировалась за счёт действий OPEC+, восстановления потребления в ряде регионов и неожиданного падения производства в США на фоне февральского арктического шторма. В Китае импорт сырой нефти вырос за январь-февраль на 4% до 11,08 млн бар. в сутки. Тем не менее, многие рассматривают текущие цены в качестве преждевременных. Поэтому вероятность значимой коррекции самой нефти и нефтяных бумаг всё же остаётся высокой. Российский сектор нефти и газа вырос по итогам дня на 3,59%, подарив индексу МосБиржи новую надежду на штурм отметки 3500 пунктов. Сдерживающей силой стал потребительский сектор, который потерял 0,79%. В правительстве продолжают обсуждать меры регулирования розничных цен. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 137,435 млрд рублей.

Одной из проблем потребительского сектора стала новость от «САФМАР» о планируемом вторичном размещении 13,5% акций «М.Видео-Эльдорадо». После размещения доля «САФМАР» сократится приблизительно до 60%. Бумаги «М.Видео» подешевели на 2%. Выручка «Ростелекома» по итогам 4 квартала 2020 года составила 163 млрд рублей. Это на 23% выше показателя аналогичного периода 2019 года. Показатель OIBDA увеличился год к году на 10% до 44,49 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 27,3% против 30,6% в 4 квартале 2019 года. «С одной стороны, бизнес «Ростелеком» в прошедшем году продемонстрировал хороший рост на уровне выручки, причём одним из локомотивов стал очень перспективный на сегодняшний сегмент цифровых сервисов. С другой стороны, разочаровывает тот факт, что свободный денежный поток прибавил куда меньше в годовом сопоставлении из-за опережающего роста расходов, — отметил начальник отдела анализа акций и облигаций «Открытие Брокер» Алексей Павлов. — Акционеры, по все видимости, в качестве дивидендов вновь получат уже ставшие стандартными 5 рублей на акцию каждого типа, что довольно скромно с точки зрения доходности на бумагу». Собственно говоря, данное ожидание подтвердилось позднее, когда менеджмент заявил о планах выплатить 5 рублей на акцию за 2020 год.



