Майский фьючерс на нефть Brent после достижения вчера днем 69,3 долл./барр. перешёл к снижению. Инвесторы фиксируют прибыль в отсутствие новых идей для бурного роста. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 12,8 млн барр., а запасы бензинов сократились на 8,5 млн барр., дистиллятов — на 4,8 млн барр.

Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США, которые, вероятно, будут схожими: как мы полагали, последствия аномальных холодов будут ощущаться как минимум несколько недель в связи с отсутствием адаптации к таким явлениям перерабатывающих мощностей. Из ключевых событий отметим еще финальное голосование по пакету стимулов экономики США в Палате представителей — вероятно, уже сегодня. Ожидание дополнительного притока денег может удержать цены на нефть Brent сегодня на уровнях около 66-67 долл./барр.