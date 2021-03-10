Обстановка на рынках рискового капитала в течение дня претерпела ряд изменений: утренний коррекционный откат американских фьючерсов, вызванный локальной перекупленностью после вчерашнего ралли индексов, сошел на нет; нефтяные контракты смогли оттолкнуться от уровня $66,5 за баррель марки Brent; американская валюта на международном рынке сбавила обороты роста.

Как результат— выход российского рублевого индекса Мосбиржи в область исторических максимумов, при этом российский рубль демонстрирует нерешительность следовать за поводырями.

Долгосрочные восходящие биржевые тренды сохраняют свою актуальность, тем не менее краткосрочную ситуацию нельзя назвать устойчивой: призрак инфляции, будоражащий умы инвесторов, никуда не исчез. А сохраняющаяся перекупленность нефтяных контрактов после паузы вновь может дать о себе знать.

Риск подъема доллара сохраняется

Индекс доллара США (DXY: 92 п.) после утреннего подъема выше 92,2 п. вновь откатил. Нерешительность доллара обусловлена продолжающимся перетоком ликвидности из контрцикличных отраслей высоких технологий в сферу цикличных энергетических и банковских активов.

При этом девальвационный тренд в долларе ослабил хватку. Прогресс согласования фискального пакета Джо Байдена уже не оказывает давления на нацвалюту США, поскольку расширенное стимулирование уже приводит к скачку инфляции. Видится, что характер роста кредитных ставок временный, однако потенциал восстановления доллара может быть не исчерпан максимумом года в 92,5 п.

Долговой рынок в поисках драйверов

Индекс российских гособлигаций (RGBI: 148,04 п.) продолжает откат, невзирая на замедление роста ставок на глобальном рынке и относительную устойчивость рубля. Здесь сказывается фактор неопределенности монетарного цикла Центробанка и риски санкционных угроз от западных партнеров.

Как только оба фактора прояснятся, активность участников долгового рынка повысится. В базовом сценарии предполагается движение вверх по долгосрочным выпускам. А в качестве ориентира восстановления индикатора длинных гособлигаций, RGBI, просматривается район 150 п.

Отскок нефтяных фьючерсов может прерваться

Майские контракты на Brent вышли из просадки среды к $67,5. Минимум дня обозначен в районе $66,5 за баррель. Таким образом, пока волатильность ограничивается 2%, что характерно для инструмента. Тем более ранее пройденный уровень поддержки в $68 требует технического теста снизу-вверх, о чем отмечалось в утреннем обзоре.

Сегодня вечером нефтетрейдеры ждут официальных данных по запасам сырья в США. Если сводки подтвердят ранние оценки API в наращении резервов, медведи получат дополнительный аргумент для развития коррекции.

Пока же нефтяной фактор оказывает пусть незначительное, но благоприятное влияние на курсы валют экспортно-ориентированных экономик.

Техническая картина по рублю

Российский рубль курсирует в области 74 за доллар США. Волатильность в инструменте находится на низком уровне, амплитуда колебаний сегодня менее 0,5%. Чувствительность рубля к динамике нефтяных цен понижена, при этом сдерживающим ослабление рубля фактором служит сезонный драйвер — ускорение экспортных потоков при сокращении импорта в страну. Сказывается и грядущее завершение квартального налогового периода.

В случае ухудшения фона валютная пара USD/RUB рискует уйти в диапазон 74,5–75, а в качестве ориентира укрепления рассматриваются минимумы года у 73. По совокупности факторов все же сначала есть риск восходящего хода пары с тенденцией укрепления нацвалюты к концу месяца.