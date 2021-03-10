В течение первых двух месяцев 2021 года поддержку курсу рубля оказали стабильно растущие цены на нефть. По состоянию на утро 9 марта, фьючерс на нефть Brent торгуется вблизи $68-69 за баррель, что является максимумом за последний год. Существенную поддержку рынку энергоносителей оказывает сезонный фактор: аномальные холода в Европе и США привели к росту спроса на нефть, а это, в свою очередь, повлияло на её стоимость. Правда, дальнейший рост нефтяных котировок остаётся под вопросом. Уже в ближайшие недели спрос на энергоресурсы снизится в связи с наступлением теплой погоды. Пока ОПЕК+, вопреки ожиданиям, сохранила нормы по темпам нефтедобычи на прежнем уровне. Дальнейшая ситуация будет зависеть от решений, принятых организацией стран-экспортёров нефти.

Время технологичных компаний ушло? На что ставят рынки этой весной?

С начала 2021 года валютный курс доллар/рубль не остается ниже отметки 75 рублей.

Волатильность российской валюты в этом году заметно снизилась: в течение трёх последних месяцев валютная пара остаётся в диапазоне 73-76 рублей, а стоимость евро колеблется от 89 до 92 рублей.

Предпосылок для серьёзной переоценки рубля в марте нет, хотя некоторая коррекция может возникнуть, если на ближайшем заседании Совета директоров Банка России будет принято решение об изменении ключевой ставки. Тем не менее, пока есть все основания предполагать, что разворот на валютном рынке наиболее вероятен лишь к лету текущего года.



