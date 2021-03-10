В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК (+3,17%) и котировки РУСАЛа (+2,76%). В лидерах снижения находились бумаги М. Видео (-4,03%) и акции ЛУКОЙЛа (-2,01%).

Котировки М. Видео, помимо тенденции к фиксации прибыли после достижения очередных пиков, оказались под повышенным давлением после новостей о намерении ERICARIA Holdings Ltd, структуры Сафмара, в рамках вторичного публичного размещения продать до 13,5% обыкновенных акций компании.

Бумаги ЛУКОЙЛа упали на фоне публикации финансовых результатов за 2020 год, согласно которым прибыль компании обвалилась в 38,6 раза – до 16,633 млрд рублей при сокращении выручки на 28%, до 5,6 трлн рублей. На результаты повлияло главным образом снижение цен на нефть и нефтепродукты, а также уменьшение производства.

Акции ТМК в среду выросли после поступления накануне сообщений о приобретении 86,54% акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) в рамках реализации долгосрочной стратегии компании. При этом с технической точки зрения в среднесрочной перспективе бумаги ТМК смотрятся достаточно интересно при положении выше поддержек 59 руб. и 57 руб., к которым могут направиться для снятия краткосрочной перекупленности. Если котировкам удастся закрепиться выше 63 руб., они вполне могут направиться к 64,50 руб. и 66 руб. и выше. У акций также остается незакрытый гэп между 67 руб. и 68,50 руб. от декабря 2020 года.



