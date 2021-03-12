Майские фьючерсы торгуются выше $69. Все попытки значимого отката купируются, а пятничные торги рынка энергоносителей рискуют завершиться в положительной плоскости.

Тем не менее перекупленность биржевых контрактов сохраняется на повышенном уровне, а историческая волатильность товарных активов не исключает резких движений. Риски фиксации никуда не делись.

Пока же нефтяной драйвер оказывает локальную поддержку валютам стран, ориентированных на внешнеторговую деятельность по сырью.