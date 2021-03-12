МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты на завершающейся укороченной рабочей неделе преимущественно подрастал. При этом он обновил максимум с августа прошлого года против евро — на уровне 87,48 рубля. Доллар опускался до минимума с середины февраля — 73,18 рубля.

Основным курсообразующим фактором для рубля был аппетит к риску на мировых рынках на фоне действий властей США по принятию пакета мер экономической помощи объемом почти 2 триллиона долларов.

При этом нефтяные котировки 8 марта, когда в РФ был в выходной, обновили максимум с января 2020 года — выше отметки 71,38 доллара за баррель сорта Brent. Это произошло из-за геополитического обострения на Ближнем Востоке. Хуситы нанесли ракетный удар по объектам саудовской нефтяной инфраструктуры.

Санкционный фон для России был нейтральным.

В итоге доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 90 копеек до уровня 73,3 рубля, евро — на 70 копеек до 87,7 рубля. Рублевая цена барреля нефти Brent при этом осталась, как и неделей ранее, около 5,1 тыс. руб.

РУБЛЬ ЛОВИЛ СИГНАЛЫ ОТ НЕФТИ И ГЛОБАЛЬНОГО РИСК-АППЕТИТА

Рубль встретил ростом годовщину своего обвала из-за кризиса ОПЕК+ в марте 2020 года. Валюта РФ начала завершающуюся укороченную рабочую неделю укреплением против доллара и евро, отыгрывая скачок нефти выше 71 доллара за баррель сорта Brent.

К усилиям ОПЕК+ как к фактору роста цены нефти добавились ближневосточные политические риски.

В частности, "быки" попали под впечатление недавних атак хуситов на нефтяные объекты. Массированный удар по территории Саудовской Аравии с применением 14 беспилотников и восьми баллистических ракет поразил в прошлые выходные объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура.

Кроме того, минэнерго США зафиксировало, что запасы бензина в стране упали на прошлой неделе сразу на 11,9 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо ожидаемых 3,5 миллиона баррелей. Это также поддерживало нефтяные котировки и, соответственно, курс рубля.

Кроме того, общий оптимизм на рынках поддерживался новостями из США по пакету стимулирования экономики. Так, вначале палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный пакет экономических мер поддержки на 1,9 триллиона долларов. Вскорости он подписал его.

Поддержка рублю пришла и от вербальных интервенций. Так, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику — ставка ЦБ была снижена на 2 процентных пункта, а бюджетные стимулы составили около 4,5% ВВП.

При этом глава государства заявил, что Россия теперь обладает качественно возросшими возможностями для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел, стабилизируясь против основных резервных валют, которые в рамках этой стабилизации обновляли локальные минимумы.

На фоне отступления на второй план санкционных рисков и сохранения на мировых рынках «бычьих» настроений после принятия пакета помощи экономике США почти на 2 триллиона долларов, игроки внутреннего валютного рынка пытаются находить и локальные факторы роста рубля.

Так, Минфин РФ допустил сокращение объема заимствований в этом году на 600-700 миллиардов рублей, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, уточняя предыдущее заявление своего начальника — Антона Силуанова.

Колычев отмечал, что часть расходов может быть профинансирована за счет свободных бюджетных остатков прошлого года. Снижение предложения госбумаг повысит спрос на них и, соответственно, на рублевую ликвидность.

При этом на безлимитных аукционах в среду ведомство разместило ОФЗ двух выпусков совокупно на 43,2 миллиарда рублей при общем спросе в 85,6 миллиарда.

Размещение проходило на фоне роста ожиданий более раннего, чем предполагалось, начала повышения ключевой ставки Банком России по причине ускорения темпов инфляции. По итогам двух месяцев она выросла на 1,46% и достигла 5,67% в годовом выражении.

Таким образом, внутренние факторы в виде неопределенной денежно-кредитной политики Центробанка — перед его решением по ставке 19 марта — оставляют простор для спекулятивной игры с курсом рубля.

Однако поддержку российской валюте окажет приближение налогового периода, в рамках которого объем обязательных выплат в бюджет возрастет с февральских 1,6 триллиона рублей до мартовских около 2,5 триллиона.