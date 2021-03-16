Ликвидность сохраняет зависимость от бюджетных притоков
На прошедшей неделе приток бюджетных средств заметно снизился ввиду погашения срочных депозитов в пользу Минфина и замедления трат госсредств, однако банкам удалось частично восполнить потери за счет краткосрочного репо с Минфином и средств на депозитах в Банке России. В результате структурный профицит ликвидности сократился до 1.9 трлн руб., однако в перспективе ближайших недель падение может ускориться. В течение ближайшей пары недель предстоит преодолеть налоговый период и очередные погашения депозитов (в чистом виде отток может составить 230-450 млрд руб.), поэтому спрос на корсчета может заметно вырасти. В этой связи ставки Ruonia о/н (4.11%) и о/н своп (4.18%) могут окончательно сблизиться с ключевой ставкой.
Одновременно с этим предстоящее заседание Банка России озадачило рынки. С одной стороны, Минфин изменил баланс предложения депозитов в части срочности и структуры компенсации: депозиты с фиксированным купоном были преимущественно заменены аналогами с плавающей ставкой. Весьма сомнительно, что участники рынка предпочтут такую опцию, учитывая высокую неопределенность вокруг пятничного заседания.
Среднесрочные процентные ориентиры были почти полностью парализованы из-за сообщений об обсуждении повышения ключевой ставки на 125 бп в течение 2021 года. До этих новостей кривые IRS и XCCY базировались на ожиданиях повышения ставки на 75-100 бп на горизонте последующих 12 месяцев. Однако новая порция информации окончательно деморализовала рынок. Мы рекомендуем осторожно относиться к подобным «неименованным» сообщениям. Мы полагаем, он вырван из контекста и может быть адресован к предполагаемой публикации прогноза ключевой ставки на апрельском заседании – эти 125 бп могут сигнализировать размер доверительного интервала в рамках широкого спектра сценариев у Банка России. При этом стоит помнить, что любые сигналы подобного рода не являются «обязательством» и могут сильно отклоняться от базового сценария Банка России.
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