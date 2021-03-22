Что делать с акциями технологических компаний
Отступивший от рекордных уровней индекс Nasdaq может предоставить возможности для покупки подешевевших акций роста.
Обвал на рынке облигаций и резко подскочившие доходности (см. график ниже) привели к переоценке акций роста – бумаг технологического сектора, наращивающих выручку высокими темпами.
На рынке государственных облигаций США присутствует огромная перепроданность, поскольку трежерис долгое время подвергались распродажам, а сейчас снижение госбондов и, соответственно, рост их доходностей выглядят избыточными. Растёт вероятность того, что обвал облигаций успокоится, что затормозит рост доходностей.
Внутри рынка циклические сектора оказались перегретыми – акции энергетиков снижаются вместе с нефтью, скорректировались бумаги компаний из сферы товаров и услуг выборочного спроса. В то же время акции производителей товаров каждодневного спроса, наоборот, набирали силу в последние две недели.
Рубль против доллара
"Открытие" экономик по всему миру приведёт к тому, что прибыль корпораций из сферы туризма, путешествий и других циклических секторов будет восстанавливаться ускоренными темпами. Тренд на опережающую доходность циклических бумаг относительно акций роста всё ещё в силе.
Поэтому к приобретению высокотехнологических акций сейчас следует подходить избирательно, не покупая весь индекс Nasdaq целиком: внутри него есть компоненты, которые действительно переоценены и могут тормозить рост рынка.
Стоит рассмотреть крупные компании, которые устойчиво генерируют прибыль и ориентируются на широкий сегмент потребителей, например, Facebook и Netflix.
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