Ситуация с отечественной валютой остаётся тревожной, хотя паники пока нет, многие эксперты опять заговорили про курс 100 рублей за доллар к концу года. Прогноз про "очередной цикл ослабления рубля в районе 5-7%" полностью реализовался. Цены благополучно подошли к зоне 76 рублей, но штурм уровня не произошел. Почему и что будет дальше — объясняет Алексей Антонов.

Сначала график:

Теперь рассмотрим причины.

Во-первых, по новым санкциям до сих пор нет конкретики. Участников напугала возможность запрета на покупки российского долга, причем не только новых выпусков ОФЗ, но и уже существующих. В очередной раз заговорили о возможности отключения российских банков от SWIFT и блокировка корсчетов для международных расчетов.

Невозможно предсказать действие новой администрации в отношении России и по какому пути пойдет команда американского президента, но в случае реализации наиболее недружественных мер, курс может за несколько часов упасть на 8-10%.

Во-вторых, на мировых площадках сохраняется неопределенность, хотя фондовые индексы не спешат уходить в существенную коррекцию. Разработка новых пакетов помощи экономики продолжается несмотря на очевидную слабость данного подхода, но похоже, что действенных мер пока найти не удалось.

Более того, заявления ФРС, что только в случае восстановления экономики США американский регулятор сможет начать рассматривать вопрос об ужесточении монетарной политики, толкает на мысль, что любой негатив в экономике — это сигнал, что низкие ставки сохранятся.

Недооцененные данные: почему решение Банка России удивило рынок

Взрывная волатильность на рынке нефти не позволяет говорить о продолжении роста котировок, разногласий в картеле все больше, а восстановление спроса идет пока не по сценарию партнеров.

На наш взгляд, в ближайшие время нас ожидает консолидация нефти в зоне 66-60 долларов и снижение волатильности, с учетом отсутствия новых "атак дронов" и локальных конфликтов на Ближнем Востоке.

Текущее ослабление рубля на фоне коррекции нефти и угрозы новых санкций пока не выглядит началом похода российской валюты на 85 или на 100.

Реальных действий со стороны Белого дома пока нет, рынки ждут очередной пакет помощи, а нефть после беспрецедентного роста немного скорректировалась. Резервов у ЦБ вполне достаточно (580 млрд долларов) и есть возможность с случае роста турбулентности повысить ставку, что охладит рынок.

На наш взгляд, ситуация сложная, но не критическая, и в случае затухания санкционной риторики, российский рубль продолжит консолидацию в зоне 77-74 в ближайшие месяцы.