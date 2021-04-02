В четверг нефтяные цены неожиданно подскочили на 3,3% на фоне столь же неожиданного решения ОПЕК+. В то время как консенсус-прогнозы предполагали сохранение действующих квот, что было бы вполне логично с учетом третьей волны COVID-19 в Европе, незадолго до встречи настроения резко поменялись. В итоге альянс решил увеличить добычу более чем на 2 млн б/с в течение мая-июля.

Совокупная добыча альянса вырастет на 350 000 б/с в мае, еще на 350 000 б/с в июне и на 450 000 б/с в июле. Помимо этого, Саудовская Аравия будет постепенно отменять добровольные сокращения и увеличивать добычу на 250 000 б/с в мае, 350 000 б/с в июне и 400 000 б/с в июле. Таким образом, к 1 июля на рынок может дополнительно прийти 2,1 млн б/с.

Одной из причин такого решения источники СМИ называют телефонные переговоры между новым министром энергетики США Дженифер Гранхолм и министром энергетики Саудовской Аравии. Новость о звонке совпала по времени с моментом изменения настроений в неформальных дискуссиях ОПЕК+.

Ранее в период своего президентства Дональд Трамп, лидер США, регулярно призывал ОПЕК+ к ослаблению сокращений, как только цены на нефть превышали отметку $65 за баррель. После прихода к власти команды Байдена это первый случай, который позволяет связать политику ОПЕК+ с позицией США. В то же время лидер Саудовской Аравии отрицает, что США как-то повлияли на решение альянса. О чем конкретно беседовали саудовский и американский министры, также неизвестно.

Реакция нефтяных цен оказалась абсолютно нехарактерной. Несмотря на новость о неожиданном увеличении мировой добычи котировки нефтяных бенчмарков подскочили более чем на 3%. По-видимому, рынок счел увеличение добычи ОПЕК+ сигналом о том, что альянс позитивно оценивает перспективы восстановления спроса, и сезонный всплеск потребления жидкого топлива в мае — июле поглотит весь избыток предложения.

Статистика из Европы, показывающая всплеск деловой активности по итогам марта, могла усилить позитивные настроения. Также градус оптимизма могли подогреть данные из Индии, где продажи бензина и дизельного топлива по итогам марта оказались близки к "доковидным" уровням.

Но это лишь предположения, а факт заключается в том, что поддержка от ОПЕК+ сокращается, спрос на нефть под угрозой из-за локдаунов в Европе, буровая активность в США растет, но цены на нефть по-прежнему остаются возле $65 за баррель. Такая картина дает повод с осторожностью смотреть на краткосрочные перспективы нефтяных цен. Первой целью в рамках снижения, если не появится новых позитивных драйверов, может стать отметка $60 за баррель.

Данные Baker Hughes были опубликованы на день раньше из-за выходного в США. Число активных буровых установок в Штатах в очередной раз выросло и составило 337 уст. (+13 уст.). Текущий уровень буровой активности выглядит достаточным, чтобы поддерживать стабильную добычу. На протяжение предыдущего года этого удавалось достичь лишь за счет расходования резерва пробуренных, но незавершенных скважин (DUC). Дальнейший рост числа буровых может конвертироваться в более высокое производство во II половине 2021 г., что может оказать влияние на рыночный баланс.

В Канаде число буровых сократилось до 24 уст. (-7 уст.) из-за неблагоприятных погодных условий. Слабая буровая активность в Канаде может продлиться до конца весны.