На днях Росстат опубликовал оценку ВВП за 4 кв. 2020 г. (-1,8% г./г.) и уточнил данные за 2020 г. в целом — оценка спада уменьшилась еще немного, до —3% г./г. (предыдущая оценка была на уровне —3,1% г./г.). Ведомство также уточнило и квартальную динамику ВВП и компонент за предыдущие кварталы.

Запасы и госсектор поддержали экономику в 2020 г. Так, в среднем за первые три квартала, по нашим оценкам, была немного снижена динамика конечного потребления домохозяйств (на ~-0,4 п.п.), однако существенно повышен вклад сектора госуправления (+2,4 п.п.). Динамика инвестиций, экспорта и импорта претерпела не очень большие изменения. Однако обращает на себя внимание довольно существенный пересмотр запасов. По нашим оценкам, до пересмотра в 1 кв. их вклад был околонулевым, а во 2 кв. (кризисном) они росли, свидетельствуя о временной просадке спроса (относительно производства). После пересмотра картина существенно поменялась: положительный вклад в 1 кв. и заметная просадка по итогам 2 кв. 2020 г.

В 4 кв. 2020 г. ВВП оказался гораздо лучше ожиданий аналитиков и властей. Оценка динамики 4 кв. 2020 г. оказалась, на наш взгляд, очень позитивной: по данным Росстата, ВВП сократил падение до —1,8% г./г. Отметим, что многие аналитики и даже власти, наоборот, ожидали ухудшения динамики в 4 кв. на фоне эффектов второй волны и исчерпания антикризисных мер, но по факту результатам также сильно помогли запасы.

Меньше всего пострадал финансовый и бюджетный сектор, а также недвижимость; аутсайдеры – добыча, транспорт, туризм. Динамика отраслей, входящих в ВВП, на наш взгляд, выглядит менее интересно – можно лишь отметить то, что все группы более или менее сонаправлены друг с другом, а также то, что эффект позитивного пересмотра данных по промышленности уже учтен в новых данных по ВВП. Среди наиболее пострадавших в кризис отраслей – добыча полезных ископаемых (из-за ОПЕК++), транспорт и туризм (из-за самоизоляции). Из отраслей, неплохо прошедших кризис – финансовый сектор (видимо, благодаря регуляторным послаблениям, при этом и рост кредитного риска, скорее всего, дал позитивный вклад), сегмент операций с недвижимостью (возможно, отчасти из-за повышенного спроса населения на аренду в связи с самоизоляцией, а отчасти – из-за последовавшего роста цен на жилую недвижимость), а также ряд сегментов, связанных с бюджетом (из-за активного роста госрасходов). При этом совокупно бюджетный сегмент, на наш взгляд, «просел», т.к. в структуре ВВП по методу производства еще учитываются и налоги (поступления которых снизились в кризис).

В 2021 г. мы ожидаем роста ВВП на 2,3%. В этом году мы ожидаем восстановительного роста экономики на уровне 2,3% г./г. Помимо эффекта низкой базы прошлого года поддержку экономике окажет сохранение стимулирующей бюджетной политики (т.е. расходы сверх уровня, задаваемого бюджетным правилом) и восстановление ненефтегазового экспорта (благодаря постепенной нормализации внешнего спроса на фоне снятия самоизоляционных ограничений в других странах). Сдерживающим фактором останется ОПЕК++ (восстановление добычи будет медленным) и активизация импорта (на фоне роста ВВП доля импорта не снизится)