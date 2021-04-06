После крупных налоговых платежей, состоявшихся 26 и 29 марта, бюджетная система не стала форсировать расходования средств, ограничившись предложением срочных депозитов. Дополнительными вызовами стали отток ликвидности в связи размещением ОФЗ (-308 млрд руб. на нетто основе) и возвращение Банку России краткосрочного репо под залог кредитных обязательств (-131 млрд руб.). В результате развернулась серьезная борьба за срочные инструменты от Минфина и департамента финансов Москвы.

Минфин разместил 860 млрд руб. (нетто 753 млрд руб.) с упором на 35 и 63 дневные депозиты по плавающей ставке. На одном из аукционов – 63 дневном – премия достигала 53 бп по заявкам некоторых участников, что указывает на определенный ажиотаж среди участников рынка. Департамент финансов Москвы разместил 323 млрд руб. (нетто 75 млрд руб.), что само по себе примечательно ввиду скромных объемов предложения в течение марта. Инструменты РЕПО от Минфина также пользовались высоким спросом, однако в основном имели срочность овернайт.

Благодаря срочным бюджетным потокам к началу текущей недели банкам удалось выровнять остатки на корсчетах (сегодня на утро остатки 2.8 трлн руб.) относительно целевого уровня для периода усреднения. По нашим оценкам необходимый объем составляет порядка 3.0 трлн руб. в среднем в месяц, тогда как среднее с начала месяца 2.96 трлн руб. В результате, мы не ожидаем шоков на процентных ставках в последний день мартовского периода усреднения (6 апреля). Более того, мы не исключаем, что сегодня у банков может вырасти интерес к размещению средств на недельных депозитах (1.76 трлн руб.) и покупке КОБР на первичных аукционах (258 млрд руб. предложены Банком России).



