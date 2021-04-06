Опубликованный вчера опрос ISM по настроению менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг говорит об огромном оптимизме бизнеса относительно перспектив экономики. Индекс PMI достиг отметки 63,7 – значительно выше отметки 50, говорящей о преобладании "оптимистов".

В условиях растущего бизнес-цикла государственные облигации с плавающим купоном (привязанным к инфляции) оказываются предпочтительнее. Ниже на графике видно, как трежерис с плавающим купоном (ETF TIP) по доходности обгоняют обычные бонды с фиксированным купоном – GOVT. Такая динамика на долговом рынке вызвана масштабной денежно-кредитной и фискальной поддержкой, которую оказывают власти США.

В то же время американские потребители всё больше ощущают давление цен, растут их инфляционные ожидания (см. график выше). По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, потребители ждут рост цен на уровне 3,1% через год, это значение которого не было уже несколько лет.

Разгоняющаяся инфляция может стать настоящим вызовом для ФРС, цель которой, с одной стороны, сохранить доступные условия кредитования (низкие ставки и количественное смягчение), а с другой – следить за инфляцией. До сих пор спикеры регулятора заявляли, что рост цен находится под контролем.

Поскольку темп роста доходностей по облигациям замедлился, это помогло высокотехнологичному индексу Nasdaq отскочить от уровня поддержки, а индексу S&P 500 обновить максимум и закрыться выше 4000 пунктов.