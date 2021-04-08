Twitter заинтересован в покупке Clubhouse. Из неофициальных сообщений следует, что сервис микроблогов вел переговоры о приобретении голосовой платформы за $4 млрд. Ровно такую оценку компания получила в ходе последнего раунда, который также еще не был публично объявлен. Для приложения с аудиторией в 10 млн – это рекордная оценка. Большинство существующих мессенджеров имеет базу постоянных пользователей, измеряемую сотнями миллионов человек.

Новость о возможной покупке Clubhouse несколько неожиданна для рынка. Twitter одним из первых запустил собственный аналог голосовых конференций, назвав эту опцию Spaces. Это произошло еще в декабре, когда Clubhouse имел рыночную оценку менее $1 млрд. Тем не менее инвесторы всерьез отнеслись к перспективе слияния двух голосовых сервисов. Акции Twitter в отсутствие другие драйверов дорожают целые сутки: накануне бумаги прибавили 3% и еще 1% добавляет сегодня на премаркете.

Пока рано говорить о том, кто станет лидером голосовых сервисов среди соцсетей. В гонке участвуют, помимо Clubhouse и Twitter, такие гиганты, как Microsoft и Facebook, которые тоже могут проявить интерес к активу. Марк Цукерберг лично проводил конференции в новом приложении, после чего его компания начала тестировать Hotline, собственную версию голосовых чатов на базе Instagram. Не исключено, что Clubhouse будет вынужден искать стратегического инвестора, и, возможно, в итоге сольется с более крупными IT-брендами. Голосовые платформы в ближайшие 4-5 лет могут занять до 5% рынка рекламы в соцсетях.