Совокупный отток капитала по итогам 1 кв. 2021 г. составил 11,8 млрд долл. Это гораздо меньше, чем годом ранее (18,1 млрд долл. в 1 кв. 2020 г.). Однако пока, на наш взгляд, это не является поводом для излишнего оптимизма: год назад основным фактором этого оттока выступало сокращение внешних обязательств (-13,6 млрд долл.), тогда как приобретение иностранных активов было относительно небольшим (4,7 млрд долл.). Сейчас же ситуация выглядит диаметрально противоположной: мы наблюдаем значительный рост приобретения иностранных активов (13,5 млрд долл.) на фоне относительно слабого снижения внешних обязательств (-2 млрд долл.). В частности, можно отметить, что за 1 кв. 2021 г. банки и компании реального сектора приобрели финансовые активы на сумму в 13,4 млрд долл., то есть больше, чем за весь 2020 г. (8,4 млрд долл.). В свою очередь, снижение внешних обязательств пока в основном представлено продажами госбумаг со стороны нерезидентов (-3,2 млрд долл.) – можно сказать, что за 1 кв. 2021 г. они продали практически тот же объем, который купили в течение 2020 г. (3,7 млрд долл.).

Ключевыми факторами сохранения повышенного оттока капитала в ближайшие месяцы останутся как сохранение геополитических рисков (ожидание санкций со стороны США, напряженность на Донбассе), так и глобальные изменения в потоках капитала (в т.ч. ожидания ужесточения политики ФРС в будущем и снижение привлекательности долгов GEM). Сдержать отток может помочь ужесточение монетарной политики ЦБ РФ, однако переломить сформировавшийся тренд вряд ли получится.

По нашим оценкам, самым слабым платежный баланс (во многом из-за сезонности) окажется во 2 кв. 2021 г. Для рубля это будет наиболее сложное время: с одной стороны, чистый приток валюты в страну существенно ослабнет, а с другой, интервенции Минфина при сохранении высоких цен на нефть превысят докризисные уровни и будут сопоставимы с сальдо текущего счета. При этом мы полагаем, что геополитическая премия сохранится в течение 2 кв. 2021 г. (хотя мы не ждем реализации жестких санкций). Таким образом, мы по-прежнему не видим факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть.