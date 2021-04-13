На неделе начинают публиковать квартальную отчётность крупнейшие американские банки: в среду – JPMorgan и Wells Fargo, в четверг – Bank of America и Citigroup. В целом, по финансовому сектору S&P 500 ожидается прирост чистой прибыли компаний на 75,6%, следует из данных Refinitiv.

Ниже на графике видно, что уже год сохраняется тесная корреляция между спредом доходностей и акциями банковского сектора: оба показателя показывают устойчивый рост на фоне растущих инфляционных ожиданий.

Рынок наиболее оптимистично смотрит на бумаги JPMorgan и Bank of America: соотношение цен их акций к балансовой стоимости (P/B) восстановились после провала прошлого года. В случае JPM этот коэффициент равен 1,9х, у BofA – 1,4х. С одной стороны, это говорит о переоценённости акций двух банков, но с другой, именно они показывали лучшую доходность за последние годы.

Самой недооценённой акцией в четвёрке банков США является Citigroup. Коэффициент P/B по ней не достигает даже единицы (равен 0,8х). Консенсус прогноз аналитиков Уолл-стрит предполагает рост акции Citi на 13,5% против примерно 3% по бумагам JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo. Кроме того, бумаги Citigroup так и не вернулась на уровни, предшествующие пандемии коронавируса.

В целом, от банковских отчётностей следует ожидать более уверенного прогноза менеджмента на будущее и дальнейшего сокращения резервов под потерю по кредитам.