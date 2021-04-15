Расширяющаяся вакцинация в США постепенно возвращает страну к нормальной жизни. Индекс «открытия экономики», рассчитываемый банком Goldman Sachs, достиг в апреле отметки 79-80 пунктов. Это заметно больше, чем 37-38 пунктов ровно год назад, но всё ещё ниже нормального состояния в 100 единиц.

По мере снятия коронавирусных ограничений, акции из сектора товаров и услуг выборочного спроса продолжают обгонять по доходности бумаги, связанные с каждодневным спросом. Иными словами, акции отелей, ресторанов и специализированных магазинов по-прежнему дорожают быстрее производителей еды и напитков. На первом графике ниже видно, как акции бенефициаров «открытия» устойчиво опережают по динамике защитные сектора.

Однако в разрезе по факторам, динамика акций несколько иная, чем по секторам. На фоне замедления роста доходностей гособлигаций акции стоимости (недооценённые компании из реального сектора) заметно уступили акциям роста (в основном – IT-компании). Тесная корреляция между доходностями облигаций и соотношением value/growth видна на втором графике выше. Небольшое снижение доходностей американских трэжерис помогло Nasdaq обновить максимум, догнав индекс широкого рынка S&P 500. Многое будет зависеть от корпоративных отчётностей: в конце апреля будут публиковаться отчёты тяжеловесов рынка: Apple, Amazon, Google, Facebook и Microsoft. В целом, динамика акций технологических компаний будет зависеть от темпов роста процентных ставок. Хорошие макроэкономические данные по экономике США могут вновь привести к скачку инфляции и доходностей и, следовательно, к временному отставанию технологических акций от бенефициаров «открытия» экономики.



