Экономика США на пути к открытию, акции реагируют неоднозначно
Расширяющаяся вакцинация в США постепенно возвращает страну к нормальной жизни. Индекс «открытия экономики», рассчитываемый банком Goldman Sachs, достиг в апреле отметки 79-80 пунктов. Это заметно больше, чем 37-38 пунктов ровно год назад, но всё ещё ниже нормального состояния в 100 единиц.
По мере снятия коронавирусных ограничений, акции из сектора товаров и услуг выборочного спроса продолжают обгонять по доходности бумаги, связанные с каждодневным спросом. Иными словами, акции отелей, ресторанов и специализированных магазинов по-прежнему дорожают быстрее производителей еды и напитков. На первом графике ниже видно, как акции бенефициаров «открытия» устойчиво опережают по динамике защитные сектора.
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