Цены на нефть Brent кратковременно обновляли утром во вторник месячный максимум (68 долл./барр.) на новостях о возможных проблемах с поставками нефти из Ливии. Однако затем перешли к снижению, вернувшись в итоге к 66 долл./барр.

Продолжающееся ухудшение ситуации с коронавирусом (особенно в Индии) ставит под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть. А начало возвращения на рынок добычи нефти с мая угрожает переходом рынка к профициту предложения.

Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 0,4 млн барр. и дистиллятов на 0,65 млн барр. вопреки ожиданиям. Если данные от Минэнерго выйдут схожими, для нефти это станет дополнительным поводом для снижения.

Сегодня мы ждем попыток Brent пройти вниз 66 долл./барр.