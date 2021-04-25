На следующей неделе 27-28 апреля ожидается очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В начале апреля стороны достигли соглашения об ограничении добычи с мая на 6,55 млн баррелей в сутки (мбс), с июня — на 6,2 мбс, с июля — на 5,759 мбс. На предстоящем заседании стороны проведут ревизию баланса рынка и при необходимости откорректируют предложение в соответствии со спросом. Пока наиболее вероятно, что политика ОПЕК+ останется без изменений, но сюрпризы возможны. Эксперты сказали, как обеспечить безбедную жизнь в случае обвала рубля

США продолжают оказывать давление на членов ОПЕК, в очередной раз поднимая вопрос о законопроекте NOPEC, который призван противодействовать картельным сговорам на нефтяном рынке, приводящим к росту внутренних цен на топливо в США. Вероятность проведения данного законопроекта через Конгресс США довольно низка, т.к. по сути распространение американского права на действия других государств противоречит международному праву. Однако его принятие может привести к ограничению бизнес деятельности крупнейших производителей нефти в США. В свою очередь ОПЕК уже отреагировала на инициативу, сообщив, что принятие закона может включать такие риски, как ослабление принципа иммунитета на глобальном уровне, риски для интересов США за рубежом, а также защиты американского персонала и активов.

Налицо конфликт интересов, который может подтолкнуть ОПЕК к увеличению предложения нефти, тем более, что американская экономика быстро восстанавливается. Импорт сырой нефти в США в последние недели сокращался, что можно связать с ограниченными поставками из стран ОПЕК. Это сформировало локальный дефицит на внутреннем американском рынке и даже привело к небольшим продажам нефти из стратегических резервов.

Таким образом, американская сторона заинтересована в расширении предложения со стороны ОПЕК, т.к. увеличение собственной добычи пока не происходит быстрыми темпами, а принимая во внимание «зеленые» инициативы текущей администрации Белого дома, вряд ли будет увеличиваться настолько, чтобы полностью удовлетворить растущие потребности. Со стороны американской нефтяной промышленности уже слышны заявления о том, что их бизнес завершил бурное развитие.

В случае значительного (выше плановых объемов) расширения предложения нефти со стороны ОПЕК+ цены могут продавливать ниже $65/баррель, но вероятнее всего, провалы будут выкупаться рынком.

Китайская экономика также показывает высокие темпы роста, что продолжит поддерживать импорт нефти в страну на высоком уровне. Предположительно увеличение стратегических запасов нефти в текущем году продолжится, если не случится слишком резкого роста цен. После майских праздников рубль получит шанс пробить максимум года

С другой стороны, пока еще неполное открытие европейской экономики продолжает сдерживать спрос на нефтепродукты в регионе. Но в случае быстрого продвижения вакцинации и открытия этой весной и летом европейского туристического сезона в регионе возможен дефицит нефтепродуктов, т.к. местная переработка сильно сократилась. В совокупности с возможным ограничением экспорта нефтепродуктов из России, что активно обсуждается Минэнерго и Правительством РФ, может возникнуть спрос на импорт нефтепродуктов из США, что в свою очередь поддержит спрос и цены на нефть.

Неприятным фактом для рынка нефти в предстоящие три недели может стать сложная эпидемиологическая ситуация в Индии и Японии, где постепенно возобновляют ограничения на передвижение населения. Это негативно отразится на спросе на нефть в крупнейших странах-потребителях и будет выступать ограничителем для роста цен.