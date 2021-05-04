Вчерашний день на западных площадках прошел достаточно хорошо для российского рынка акций. Выросли американские индексы широкого профиля, и при этом сильно подорожали все сырьевые активы. Именно на бумаги сырьевиков сегодня можно сделать ставку.

Прежде всего, вновь начала расти нефть, уйдя в район 67,5 долларов за баррель. Целью краткосрочного спекулятивного движения нефти мы видим отметку 70 долларов за баррель. По-прежнему ждем, что на дорогую нефть откликнется «Роснефть», акции которой последние недели торговались хуже рынка и практически не реагировали на удорожание нефти.

«Газпромнефть» вполне может продолжить ликвидировать отставание от «Лукойла» и «Роснефти». Наконец, надо бы продолжить отскок «Татнефти», которую просто слили на информации о низких дивидендах. Пора бы забыть об этом и начинать жить ожиданиями светлого будущего, которое сулят высокие цены на нефть и слабый рубль.

Золото сейчас торгуется в довольно сложном диапазоне 1770-1820 долларов за тройскую унцию. Пробой его вверх, а пока именно такой сценарий мы рассматриваем как базовый, спровоцирует усиление роста драгметалла. Драйверы удорожания золота никуда не делись, а это использование золота как защиту от мировой инфляции и ожидания восстановления мировой экономики, что вызовет увеличение спроса на ювелирные изделия.

По этому акции «Полюса» и «Полиметалла» интересны не только как спекулятивные активы, но и в среднесрочном плане как защита от девальвации рубля.

Сегодня продолжается рост цен на никель, платину и палладий — основную продукцию «Норникеля».

Очень хочется взять бумаги черных металлургов, но пока наши страхи сильнее жадности. Лучше все-таки подождать с принятием решения по бумагам сектора до прояснения объема претензий к металлургам со стороны ФАС. Есть опасения, что власти захотят серьезно пополнить бюджет «железными» долларами.

Рубль в паре с долларом на малоликвидном рынке Форекс вчера торговался в районе отметки 75. Сегодня ждем продолжения торгов около этого уровня, быть может с тенденцией к небольшому ослаблению курса рубля.

Хочется еще предупредить о бдительности: между праздниками рынок будет малоликвидный, поэтому нельзя исключать сильных движений котировок отдельных бумаг.