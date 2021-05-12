Минфин возобновляет аукционы ОФЗ после праздников. Сегодня к размещению предложены те же классические выпуски, что и до праздников — 14 —летние 26233 (YTM 7,23%) и 10-летние 26235 (YTM 7,12%). Перед размещением бумаги просели умеренно (+4 б.п. и +9 б.п., соответственно, по доходности), что косвенно может говорить о том, что премия на размещении будет небольшой.

Как и до праздников, предлагается умеренный объем — 55,4 млрд руб., достаточный для выполнения квартального плана и одновременно позволяющий Минфину не быть агрессивным на рынке и не давать большую премию. Рыночная конъюнктура, вместе с тем, остается относительно комфортной (цены на нефть на высоком уровне, рубль укрепляется, инфляция не показывает негативных сюрпризов, ее динамика укладывается в ожидания ЦБ).

Важным позитивным сигналом для рынка является возврат интереса нерезидентов к рынку ОФЗ. Напомним, что за 1 кв. 2021 г. отток нерезидентов из ОФЗ составил 3,3 млрд долл. (по нашим расчетам, основанным на данных ЦБ), а пик продаж пришелся на апрель — судя по нашим расчетам, на основе данных НРД, нерезиденты сократили свои вложения в ОФЗ на >1 млрд долл. за апрель. При этом на последних двух неделях апреля иностранные инвесторы вновь возвращаются на рынок (за последние две недели они приобрели рублевых госбумаг более чем на 500 млн долл.). Мы полагаем, что именно возврат нерезидентов мог стать одним из важных факторов для укрепления рубля в последнее время.

Как и раньше, мы полагаем, что потенциал для роста доходностей ограничен: ужесточение политики ЦБ и премия за будущие санкции — уже в ценах госбумаг, санкционная риторика не выглядит агрессивно.