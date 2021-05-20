Некоторые американские компании, помимо своего основного бизнеса, начали практиковать вложения в цифровые валюты, в том числе биткоин. Самые крупные корпоративные держатели – это поставщик софта для аналитики бизнеса MicroStrategy, компания Илона Маска Tesla и платёжный сервис Square, за которым стоит основатель Twitter Джек Дорси.

Крупнейший держатель биткоина MicroStrategy владеет 91,6 тыс. биткоинов по средней цене 24,3 тыс. за штуку, а в совокупности с другими фирмами, контролируемыми её основателем, общий объём достигает 111 тыс. биткоинов, что составляет почти 4,5 млрд долл.

Когда биткоин прекратил активный рост в конце зимы, акции Microstrategy и других крупных держателей начали свой нисходящий тренд, и нынешняя распродажа цифровых валют также негативно сказалась на бумагах крипто-акций (см. график ниже). Дополнительную волатильность испытывает и фондовый рынок в целом.

Опасность вложений в крипто-акции состоит в том, что, во-первых, по своей ценности они сильно отрываются от стоимости криптовалюты на балансе, а во-вторых, на движения биткоина реагируют гораздо резче и имеют дополнительный риск ухудшения фоормальных финансовых показателей, даже если основной бизнес компании идёт хорошо (пример Square). Однако во время вчерашнего обвала криптовалют топ-менеджеры MicroStrategy и Tesla подтвердили готовность держать биткоины, что позитивно сказалось на цене криптовалюты.

У гигантов рынка на балансе находятся близкие к рекордным суммы свободных денежных средств и эквивалентов: у Apple – 38,5 млрд долл., Amazon – 33,8 млрд, Facebook – 19,5 млрд, PayPal – 5,7 млрд. Наиболее популярный способ тратить лишние средства – совершать обратные выкупы акций (buyback). На байбэки американские компании в апреле отложили 208 млрд долл., второй по величине объём с июня 2018 г.

Однако помимо обратного выкупа, существует вероятность, что многие крупные технологические фирмы, решат присоединиться к моде и тоже купить криптовалюту в качестве инвестиции. В масштабах мегакорпораций вложения в биткоин вряд ли окажут существенное влияние на финансовые показатели компаний, но добавят оптимизма участникам крипторынка.



