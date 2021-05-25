По нашим оценкам, в июне объем дополнительных нефтегазовых доходов возрастет до ~200 млрд руб. (176,5 млрд руб. в мае), что будет связано с ростом цен на нефть (с начала месяца средняя цена нефти Brent вплотную подобралась к уровню 68 долл./барр., +4% м./м.). Напомним, что в прошлом месяце, несмотря на большой объем нефтегазовых допдоходов, Минфин применил значительную отрицательную корректировку (-52,8 млрд руб.). По нашим оценкам, в этот раз, при прочих равных, она также очень вероятна, но уже в меньших объемах. Мы ожидаем уровень интервенций на июнь в размере ~170 млрд руб. против 123,7 млрд руб. в мае (2,5 млрд долл. против 1,9 млрд долл., соответственно).

Интервенции вскоре должны сравняться с сальдо текущего счета. При прочих равных, увеличение интервенций негативно для рубля, особенно в условиях негативной сезонности для платежного баланса (июнь, по нашим оценкам, должен оказаться достаточно слабым месяцем, даже с учетом высоких цен на нефть и крайне малого количества зарубежных поездок). Впрочем, отметим, что, согласно предварительным оценкам ЦБ по платежному балансу, сальдо текущего счета в апреле 2021 г. оказалось неожиданно высоким (однако мы полагаем, что в итоге данные, скорее всего, будут пересмотрены, и сезонность придет в более традиционный вид). В таком случае уже в июне интервенции могут оказаться достаточно близкими к объему сальдо текущего счета.

Смягчение ограничений по возврату валютной выручки для части экспортеров может произойти уже этим летом. Кроме того, не в пользу рубля и инициатива властей об отмене обязательной репатриации валютной выручки для компаний, работающих в сфере несырьевого неэнергетического экспорта (соответствующий законопроект был вчера внесен в Государственную Думу). Согласно ему, с 1 июля этого года по соответствующим экспортным контрактам отменяется требование размещать выручку от внешнеторговой операции на рублевые и/или валютные счета в российских банках. Мера направлена на снятие избыточных ограничений валютного контроля для несырьевых экспортеров – об этом в рамках послания Федеральному Собранию говорил В. Путин.

Инициатива негативна для валютной ликвидности и косвенно – для рубля. Отметим, что, хотя отмена репатриации выручки позитивна для экспортеров, эта мера будет оказывать давление на баланс валютной ликвидности: компании несырьевого ненефтегазового сегмента (а их валютная выручка за прошлый год составила 160 млрд долл., что почти половина всего экспорта), при прочих равных, смогут наращивать иностранные активы, что снизит приток валютной ликвидности. Для рубля такая ситуация хоть и не является негативной напрямую (в частности, инициатива властей не ведет прямо или косвенно к усилению покупок валюты и/или продаж рублей компаниями), но может понизить устойчивость при шоках, в результате которых происходит падение рубля (по мере исчерпания запаса валютной ликвидности у банков участники все больше предъявляют спрос на рынке спот, что напрямую будет негативно для российской валюты в моменте).



