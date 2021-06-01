По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи потерял четверть процента. Но такое снижение во многом было обусловлено дивидендными отсечками в «Норникеле» и «Северстали». Основные «голубые фишки», за исключением «Газпрома», закрылись ростом, что дает надежду на усиление покупок сегодня.

Пока с утра внешний фон благоприятствует небольшому росту: около нуля торгуются американские фьючерсы, но зато сильно подорожали промышленные и драгоценные металлы. Нефть растет на 1,4% и стоит 70,4 доллара за баррель.

Сегодня пройдет министерский комитет ОПЕК+. Судя по тому, что в последние дни мы не видели вброса в СМИ информации от «источников, близких к ОПЕК», никаких противоречий внутри картеля нет. Поэтому ждем оглашения решения, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу по ранее согласованному сценарию.

Остается открытым вопрос о росте добычи Ираном после снятия с него санкций. По оценкам, страна может быстро нарастить производство сырья на 1-1,3 млн баррелей в сутки, что фактически нейтрализует все усилия ОПЕК+ по созданию дефицита нефти.

Но так или иначе, дорогая нефть поддержит российский рынок акций. Ждем, что сегодня в фаворитах торгов будут акции нефтяных компаний, которые в последние недели выглядели слабее общего рынка.

Однако к покупкам стоит относиться осторожно. Нефть может как пойти дальше, в район 72-73 доллара за баррель, так и быстро уйти в диапазон 65-68 долларов при появлении негативной информации.

Среди других бумаг по-прежнему интересен Сбербанк, который вот-вот закроет дивидендный гэп и откроет себе путь на переписывание исторических максимумов. Но произойдет это, естественно, при позитивном внешнем фоне.

Продолжается рост золота. Остановка возможна в районе 1950 долларов за унцию, но, скорее всего, этот рубеж будет быстро преодолен и золото пойдет штурмовать более важную отметку 2000. Поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях – они выглядят сейчас наиболее перспективно и безопасно.

Неоправданно дешево смотрятся акции самой Мосбиржи. После дивидендного гэпа они начали еще проседать. Между тем, биржа является одним из бенефициаров ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ. Бумагу рекомендуем аккуратно подбирать.

Рубль в паре с долларом продолжает консолидацию чуть выше сильной поддержки 73. Отсутствие попыток ее штурма наводит на мысль о том, что при появлении негатива падение рубля может быть стремительным.



