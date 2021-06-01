Российский рынок акций в понедельник ожидаемо показал нейтральную динамику. Снижение по итогам сессии оказалась незначительное. В течение торгового дня амплитуда колебаний по индексу Мосбиржи составила менее 0,5%. Пониженная торговая активность обусловлена выходным днем в США и Великобритании. Сегодня обороты торгов наверняка будут выше вчерашних (58,5 млрд руб.).

Лучше рынка в понедельник выглядел индекс средней и малой капитализации, тогда как индекс голубых фишек заметно отстал. Отчасти это обусловлено дивидендной отсечкой в акциях Норникеля.

Если сравнивать тенденции на нашем рынке и других развивающихся площадках, то долларовый РТС последние сессии немного отстал от динамики индекса MSCI Emerging Markets, который уверенно растет пять сессий подряд. На мой взгляд, это временное явление, а не новый тренд.

Общая картина по индексу Мосбиржи в понедельник не поменялась. По-прежнему актуален среднесрочный восходящий тренд. Его нижняя граница и в то же время сильная область поддержки проходит лишь около 3570 п., что на 4% ниже текущих котировок. Предпосылок к спуску в сторону этой отметки сегодня не наблюдается. Наоборот, сохранение высоких цен на commodities располагает к постепенному движению наверх в сторону следующего целевого ориентира на 3790–3800 п.

Главным образом поддержку оказывают высокие цены на нефть. Стоимость барреля Brent сегодня с утра вновь подбирается к отметке $70. Допускаем, что может произойти ее импульсный прокол с подъемом ближе к $71,5. В этом плане краткосрочными фаворитами выступают акции нефтяников. Позитивный локальный взгляд по бумагам Роснефти, Лукойла, Газпромнефти.

Сегодня состоится заседание министерского комитета ОПЕК+. Дальнейшие действия картеля будут напрямую связаны с перспективой роста добычи и экспорта нефти из Ирана на фоне потенциального заключения «ядерной сделки». За короткий промежуток времени эта страна способна нарастить производство на 1–1,3 млн б/с, что перекроет наблюдаемый на рынке искусственный дефицит.

А пока в базовом варианте страны ОПЕК+ могут лишь подтвердить принятый в апреле план о восстановлении добычи нефти на 700 тыс. б/с в июне и 850 тыс. б/с в июле, ведь санкции с Ирана еще не сняты.

Поэтому по рынку нефти в краткосрочной перспективе допускаем локальный импульс роста, но в устойчивости этого движения нет никакой уверенности. Наоборот, на горизонте нескольких месяцев при заключении сделки с Ираном есть риски повторного спуска Brent к $60–65.

В паре USD/RUB вчера не наблюдалось существенных колебаний. Закрытие торгов проходило около 73,4. В ближайшие недели сохраняются высокие шансы на снижение к обозначенным ранее ориентирам в диапазоне 72,5–73.

В фокусе

Мечел-ап (+8,5%). В понедельник подъем акций возобновился с самого старта сессии. Ключевым драйвером по-прежнему выступают ожидания высоких дивидендов по итогам 2021 г. Спекулятивный интерес участников к префам Мечела может сохраниться.

FixPrice (+4,1%). Бумаги резко выросли. Воспринимаем это движение в качестве обыкновенного отскока после продолжительной волны распродаж. Обороты торгов на вчерашнем росте были невысокими, менее 100 млн руб. Риски повторного сползания котировок ниже 600 руб. в ближайшие недели оцениваю как высокие. Учитывая текущую фундаментальную оценку, в среднесрочной перспективе не вижу существенного потенциала для роста выше цены IPO (717 руб.).

РусГидро (+3,3%). В акциях наблюдается очередной импульс. В последние недели мы уже несколько раз наблюдали подобные ускорения, но в итоге они не приводили к продолжению восходящего тренда, а заканчиваясь последующим снижением. Если сегодня–завтра акции удержатся выше 0,85–0,86, то далее откроется дорога к 0,90–0,91 руб.

Аэрофлот (+0,2%). Компания отчиталась о результатах I квартала. Группа получила чистый убыток 25,1 млрд руб. Акции никак не отреагировали на отчетность, так как отрицательный финансовый результат был ожидаемым. В фокусе инвесторов восстановление авиаперевозок в ближайшие месяцы. Ключевым для компании будет III квартал. Предпосылок к резкому ускорению движения наверх пока недостаточно.

Норникель (-2,7%). В акциях прошла дивидендная отсечка. Ожидаем достаточно быстрого закрытия гэпа. Поддержку окажут buyback и высокие цены на цветные металл.

Северсталь (-4,1%), НЛМК (-0,6%), ММК (+0,2%). Возобновились разговоры о том, что металлурги получили сверхдоходы и необходимо вернуть их в бюджет в виде налога. Андрей Белоусов оценил их в 100 млрд руб. Подобные заявления негативно сказывается на отношении инвесторов к сектору, однако текущие цены на сталь настолько высоки, что частично компенсируют регуляторный фактор, в том числе и недавние претензии ФАС.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские рынки вчера были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent растет на 1,2% и находится около уровня $70.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.



