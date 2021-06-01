Нефть дорожает на фоне улучшения прогнозов ОПЕК+
Цены на нефть выросли на фоне уверенности в сильном спросе, которая была подкреплена информацией от ОПЕК+
В понедельник прошло заседание технического комитета ОПЕК+, который готовил рекомендацию к сегодняшней встрече министров. По данным Reuters, альянс по-прежнему ожидает скачка спроса на 6 млн б/с, большая часть которого придется на II половину года. Прогноз по среднегодовому дефициту увеличен с 1,2 до 1,4 млн б/с, что позволяет ждать более быстрого сокращения мировых запасов и более высоких цен на нефть.
Источники Reuters в ОПЕК полагают, что на сегодняшней встрече альянс не станет менять планов и сохранит курс на увеличение добычи в июне-июле на 1,55 млн б/с. Политика альянса после июля может остаться неопределенной, поскольку члены ОПЕК+ будут ожидать конкретики по иранскому вопросу. Возможно, какие-то предложения будут озвучены на следующей встрече 24 июня.
На текущий момент взгляд альянса на ситуацию с Ираном умеренно оптимистичный. Генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркино высказал мнение, что восстановление иранской добычи не окажет существенного давления на рынок.
«Мы ожидаем, что возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом», — цитирует Баркиндо Reuters.
Альянс ОПЕК+ включает в себя 25 стран-нефтепроизводителей, которые балансируют рынок нефти путем корректировки собственной добычи. На фоне падения спроса на нефть в 2020 г. из-за пандемии COVID-19 альянс существенно сократил добычу и теперь постепенно увеличивает ее по мере восстановления спроса. ОПЕК+ намеренно поддерживает на рынке небольшой дефицит, чтобы накопленный в 2020 г. избыток мировых запасов нефти сокращался, а цены на нефть были комфортны для нефтеэкспортеров. Крупнейшими участниками альянса являются Саудовская Аравия и Россия.
Помимо ОПЕК+ в фокусе рынка остаются косвенные индикаторы спроса на нефть. В мае они демонстрируют восстановление, как и предполагали более ранние прогнозы. Мониторинговая группа GasBuddy сообщила, что в воскресенье 30 мая спрос на бензин в США подскочил на 9,6% выше среднего показателя за предыдущие четыре воскресенья. Спрос был самым высоким с лета 2019 г. На этой неделе рынок может следить за статистикой по запасам в США от EIA.
Фьючерсы на Brent сегодня с утра вновь оказались выше $70 за баррель. Весной котировки уже неоднократно переступали этот рубеж, но каждый раз им не удавалось надолго задержаться в этой зоне. Полагаю, что в этот раз ситуация может развиваться по аналогичному сценарию, если только не появится новых позитивных драйверов.
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