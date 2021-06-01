Сектор российских еврооблигаций: выходной в США и Британии – стабильность на рынке евробондов

Сегодня из-за праздника в США (Memorial Day) в секторе российских евробондов торговались только выпуски, номинированные в отличных от доллара США валютах. Долговые рынки ЕМ остаются неизменными, как и CDS на Россию.

Сектор ОФЗ: доля нерезидентов в ОФЗ упала до минимума за 6 лет

По данным ЦБ, в апреле нерезиденты сократили долю вложений в ОФЗ до 19,5% – минимума с 2015 года, в денежном выражении их вложения снизились на 138 млрд руб. Напомним, что в 2020 году нерезиденты увеличили объем инвестиций в ОФЗ на 321 млрд руб., а в январе-апреле 2021 года – сократили на 310 млрд руб. В апреле США ввели санкции, запрещающие американским финансовым институтам участвовать в первичном рынке российских рублевых гособлигаций, выпускаемых после 14 июня. Помимо этого, ощущалось давление в фиксированных ОФЗ и линкерах, которые сократились в среднем на 8 bps.



