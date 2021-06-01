Наклон кривой ОФЗ вчера продолжил уменьшаться. Короткие выпуски выросли в доходности на 4–10 бп, среднесрочные – на 2–3 бп, длинные – на 1–2 бп. Спред на отрезке 2–10 лет сократился на 3 бп, до 109 бп, а спред на отрезке 5–10 лет сузился на 1 бп, до 52 бп. Котировки облигаций по всей длине кривой снизились на 0,1–0,2 пп. Лишь несколько выпусков с фиксированным купоном закрылись без изменений, включая 10-летний ОФЗ-26235 (YTM 7,2%) и 13-летний ОФЗ-26225 (YTM 7,2%). Флоутеры, как и в пятницу, демонстрировали смешанную динамику. При этом в общем обороте торгов на МосБирже, который увеличился до 24,7 млрд руб., на долю флоутеров в понедельник пришлось 67%. По сравнению с локальными облигациями других развивающихся стран ОФЗ показали более слабый результат – так, 10-летние бенчмарки ЮАР и Мексики вчера снизились в доходности на 2 бп и 6 бп соответственно, а длинные облигации Бразилии закрылись почти без изменений.

Сегодня Минфин огласит параметры завтрашних регулярных аукционов. Доступные для размещения лимиты есть в трех выпусках с фиксированным купоном – это 10-летний ОФЗ-26235 (доступный остаток 97 млрд руб.), 4-летний ОФЗ-26234 (40,2 млрд руб.) и 2-летний ОФЗ-25084 (249 млрд руб.). На июнь выпадает пять аукционных дней, а для выполнения годового плана заимствований Минфину необходимо размещать облигации на 40–50 млрд руб. в неделю. Среди упомянутых выпусков наиболее вероятным кандидатом на размещение на завтрашнем аукционе мы считаем ОФЗ-26235, плюс к которому может быть предложен, например, ОФЗ-26234. Мы полагаем, что общее предложение бумаг будет ограничено суммой в 40 млрд руб.