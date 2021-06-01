Прошедший майский налоговый период по нашим оценкам перенаправил из банковской системы 921 млрд руб. в пользу бюджета. Однако, как и следовало предполагать, Минфин одновременно с этим нарастил предложение депозитов (нетто приток 700 млрд руб.) и репо (нетто приток 214 млрд руб.), таким образом компенсировав отставание расходов. В целом увеличение косвенного возврата ликвидности (через депо и репо) вместо прямого (через госраходы) выглядит привычной практикой для ведомства в профицитные месяцы. Однако факт наращивания остатков депозитов и репо до 6.6 трлн руб. за последние три месяца (+2.6 трлн руб. с 1 марта) выглядит настораживающим, так как повышает зависимость банков от доступности фондирования по данному каналу, особенно на средних срочностях.

Доступность бюджетных депозитов и репо позволили банкам нарастить предложение депозитов на счета в Банке России (+168 млрд руб. до 1.2 трлн руб. за прошедшую неделю), а также сократить зависимость от обеспеченных кредитов (-289 млрд руб. до 0.4 трлн руб.). В результате структурный профицит ликвидности укрепился до 1.36 трлн руб. Перебалансировка требований и задолженности перед Банком России в совокупности с переоценкой краткосрочной ликвидности (Ruonia о/н сократила разрыв с ключевой ставкой до —3 бп) указывают на перекосы в распределении ликвидности между некоторыми участниками рынка, однако системных проблем пока мы не наблюдаем.

На предстоящей неделе Минфин готов поддержать темп размещения депозитов и репо, однако с учетом календаря погашений банкам, вероятно, придется погасить до 100 млрд руб. Интересными будут сегодняшний депозит на 182 дня (лимит 50 млрд руб.) и пятничный депозит на 63 дня (100 млрд руб.). В сегменте репо запланированы три аукциона срочностью 35 дней и совокупным объемом 320 млрд руб. и один аукцион срочностью 91 день (четверг) с лимитом 50 млрд руб. Все перечисленные инструменты будут размещены по плавающей ставке.