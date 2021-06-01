Банк России может повысить ключевую ставку до 5,5%
Решение Совета директоров Банка России в отношении ключевой ставки во многом будет определяться данными по инфляции, которые опубликуют 7 июня. При этом роль будет играть не только размер инфляции, но и динамика ее основных драйверов.
По данным на 24 мая, инфляция остается на высоком уровне: в 2021 г. с начала мая она уже достигла 0,5% по сравнению с 0,3% за весь май 2020 г. Таким образом, годовые темпы инфляции по итогам месяца вырастут с 5,5% по итогам апреля до 5,8 – 5,9% г/г.
Мировые внешние цены также остаются вблизи локальных максимумов.
В этих условиях Банк России продолжит повышение ключевой ставки, а возможно и величину шага изменения. По нашим прогнозам, ставка будет увеличена на 0,5 п.п. и составит 5,5%.
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