Решение Совета директоров Банка России в отношении ключевой ставки во многом будет определяться данными по инфляции, которые опубликуют 7 июня. При этом роль будет играть не только размер инфляции, но и динамика ее основных драйверов.

По данным на 24 мая, инфляция остается на высоком уровне: в 2021 г. с начала мая она уже достигла 0,5% по сравнению с 0,3% за весь май 2020 г. Таким образом, годовые темпы инфляции по итогам месяца вырастут с 5,5% по итогам апреля до 5,8 – 5,9% г/г.

Мировые внешние цены также остаются вблизи локальных максимумов.

В этих условиях Банк России продолжит повышение ключевой ставки, а возможно и величину шага изменения. По нашим прогнозам, ставка будет увеличена на 0,5 п.п. и составит 5,5%.