В лидерах роста к середине сессии были акции ЛУКОЙЛа (+3,04%) и бумаги ПИК (+2,82%). Котировки Polymetal прибавили 2,80%. В лидерах снижения находились гдр X5 Retail Group (-1,03%) и гдр Эталона (-0,88%).

Акции Polymetal во вторник растут вместе с котировками золота и серебра. Фьючерсы на золото в течение сессии поднимались до максимума с января текущего года 1919 долл./унц., а на серебро стремились к майскому пику 28,90 долл./унц. Бумаги Polymetal в последние недели в целом чувствуют себя достаточно уверенно и возвращаются к росту после периодов коррекции. На этот раз акции отскочили от поддержки 1725 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о высоких шансах развития повышения к верхней полосе Боллинджера (1840 руб.), а далее – в район январского пика 1869 руб. с перспективой пробоя 1900 руб. Котировки в целом еще в апреле сломали среднесрочный нисходящий тренд и при положении выше 1600 руб. будут сохранять склонность к повышению.