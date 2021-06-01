Инфляционные ожидания населения в мае немного снизились – до 11,3%, согласно майскому отчету ЦБ. Вместе с тем, регулятор полагает, что это все еще достаточно повышенный уровень, и оценивает ситуацию как напряженную, однако укладывающуюся в прогноз.

Наше понимание инфляционной картины в целом совпадает со взглядом регулятора. Так, по нашим оценкам, основные опережающие индикаторы инфляции находятся в «тревожной» зоне, а именно – аннуализированный показатель застыл на повышенных уровнях, а адаптивные ожидания по инфляции (рассчитанные нами) все еще говорят об уровне выше 4% через 12 месяцев. Тем не менее, ухудшения динамики не происходит, скорее можно говорить о нейтрально-позитивном тренде.

Мы полагаем, что в целом инфляционные тенденции укладываются в ожидания рынка и регулятора. В этом смысле ЦБ вряд ли придется дополнительно ужесточать политику (по сравнению с ранее намеченной траекторией на этот год). Наш прогноз на конец года остается неизменным, на уровне 5,75%. Подобные уровни заложены в кривые процентных свопов, аналогичного уровня ожидают и фьючерсы на RUONIA. Пока главная неопределенность состоит в скорости повышения ключевой ставки. При этом мы полагаем, что ключевая ставка будет доведена до уровня в 5,5% в течение предстоящих трех заседаний. Сейчас наиболее вероятным шагом было бы повышение ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании (11 июня).