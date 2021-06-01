В июне на российском рынке ожидается знаковое для российского долгового рынка размещение "зелёных" облигаций Атомэнергопрома — структуры ГК "Росатом". Утвержденная на днях Мосбиржей программа биржевых облигаций рассчитана на 10 лет и предполагает привлечение до 100 млрд руб. Полученные средства компания планирует направить на строительство парка ветроэлектростанций на Юге России. Это первое в России размещение биржевых облигаций для финансирования развития альтернативной энергетики. В ближайшие годы именно сектор "зеленых" облигаций может стать главным драйвером роста всего российского долгового рынка

Зелёные облигации и ESG-финансирование стали одним из трендов ушедшего года: в 2020 объём выпущенных зелёных облигаций достиг знаковой отметки в один триллион долларов США. Сейчас этот рынок оценивают в $1,2 трлн., из них $120 млрд. выпустили в 2021 году. Совкомбанк и как оригинатор, и как инвестор, видит растущий интерес со стороны мирового инвестиционного сообщества к подобным инструментам в последние годы. По нашим прогнозам, 2021 год станет рекордным – объём выпущенных за год зелёных облигаций может достигнуть $350 млрд.

Коронакризис кардинально изменил финансовые рынки, и рынок ESG-облигаций не стал исключением: в 2020 году объём годовой эмиссии вырос более чем в два раза, достигнув отметки в $650 млрд. Подобный взрывной рост рынка произошёл на фоне относительного спокойствия на рынке зелёных бумаг: темпы прироста рынка оказались самыми низкими с 2014 года и составили 40%, а годовая эмиссия выросла лишь на 10%. Это показывает, что инвесторы вместе с осознанием важности текущих социальных и экологических рисков готовы кратно увеличивать вложения, направленные на управление этими рисками, не ликвидируя имеющиеся позиции.

На российском рынке ситуация не такая радужная: несмотря на то, что 2020 год стал рекордным и для рублёвого сегмента, наш рынок находится на догоняющих позициях. Пока каждое размещение зелёных или социальных облигаций становится знаковым и уникальным событием, но мы уверены, что спрос на данные инструменты будет быстро расти.

В ближайший месяц на российском рынке ожидается знаковое для российского долгового рынка размещение "зелёных" облигаций Атомэнергопрома. Реализацией проектов по ветроэнергетике в Росатоме занимается специально созданный для этого дивизион — АО "НоваВинд". Компания уже реализовала строительство и ввод в эксплуатацию трех крупных ветроэлектростанций на юге России общей мощностью 420 МВт.

Размещение выпуска станет одним из ключевых событий 2021 года для рынка зелёных облигаций, а сам выпуск станет бенчмарком для последующих размещений в секторе ВИЭ и задаст тон действиям других эмитентов. Тому есть все предпосылки: потенциальный рынок зелёных облигаций только в секторе ВИЭ огромен. С 2013 по 2020 реализована программа ДПМ ВИЭ, благодаря которой построено более 1 ГВт солнечных, ветряных и гидроэлектростанций на сумму более 200 млрд. руб. В настоящее время запускается программа ДПМ ВИЭ 2, для которой построят более 6 ГВт мощностей на сумму более 500 млрд. руб.

Значительная часть средств на реализацию подобных проектов привлекается в виде кредитов банков. Мы считаем, что надежная структура ДПМ может стать основой для финансирования и рефинансирования с помощью публичных и прозрачных инструментов – структурных облигаций. У нас уже есть опыт организации подобного рода выпусков: в прошлом году Совкомбанк разместил выпуск СФО Русол 1, который стал первой в России зелёной секьюритизацией.

Предполагается, что данные выпуски будут исключительно интересны институциональным инвесторам: помимо того, что они отвечают изменениям их инвестиционных политик, обязывающих отдавать предпочтение маркированным как ESG инструментам, они также несут крайне низкие риски. Согласно условиям ДПМ государство фактически гарантирует инвесторам возврат вложенных средств с привлекательной доходностью, привязанной к доходности длинных ОФЗ. Если электростанции построены и работают в штатном режиме, они получают платеж за мощность, который окупает все их расходы. Платеж не зависит от погодных условий и осуществляется через инфраструктуру ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности), поэтому риск неплатежа отсутствует.

Во многом наличие существующей базы для ДПМ – заслуга Росатома. Одно из обязательных условий успешной реализации ДПМ-проекта – наличие локализованного производства оборудования на территории РФ. Росатом создал СП с Голландской компанией Lagerwey, принадлежащей Enercon, которое занялось трансфером технологий производства ветрогенераторов по 2,5 МВт. А этой целью на площадях Атоммаша в Волгодонске построен завод с возможностью производить до 120 комплектов ВЭУ в год. Данный завод оснащен передовыми технологиями, а сумма инвестиций в строительство составила более 1,5 млрд руб.

Росатомом построено 420 МВт ВЭС (в т.ч. крупнейшая в России Кочубеевская ВЭС), а до конца года будет построено и запущено еще 300 МВт. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд руб., часть из которых, как мы надеемся, будет фондироваться за счёт выпуска зелёных облигаций. Всего, до 2024 года, предприятиям в контуре управления Росатома предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт. Мы предполагаем, что, как и в производстве ветрогенераторов, в привлечении зелёного финансирования на ВИЭ-проекты опыт Атомэнергопрома смогут перенять многие российские компании, увеличивая свой вклад в озеленение экономики и защиту окружающей среды.



