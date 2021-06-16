В среду, 16 июня, цены на нефть растут пятую торговую сессию подряд и находятся на новых максимумах с 2018 года. Поводом для оптимизма послужила статистика от Американского института нефти, показавшая резкое сокращение запасов сырой нефти в США, что укрепило ожидания инвесторов по восстановлению мирового спроса на черное золото. При этом многие участники рынка видят перспективы для дальнейшего роста нефтяных цен, чему не сможет помешать даже увеличение экспорта нефти со стороны Ирана в случае отмены американских санкций.

К 11:54 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,23% и находятся у отметки $74,16. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,19%, на уровне $72,26.

Вчерашний и сегодняшний рост нефтяных котировок во многом обусловлен сокращением запасов сырой нефти в США. По данным Американского института нефти, по итогам прошлой недели запасы сократились на 8,537 млн баррелей против предыдущего снижения на 2,108 млн баррелей и консенсус-прогноза в —3,0 млн баррелей, что стало самым большим сокращением с сентября 2020 года. На этом фоне участники рынка укрепились в ожиданиях сильного спроса на нефть во втором полугодии 2021 года, что подтолкнуло нефтяные котировки к новым вершинам.

Стоит также отметить, что эксперты ожидают перехода цен на черное золото в диапазон $75-80 за баррель и не исключают роста вплоть до отметки $100 при условии сохранения действующих квот ОПЕК+, даже в случае возвращения на рынок иранской нефти. С одной стороны, реализация такого сценария действительно возможна в случае опережающего роста мирового спроса на нефть. Однако Иран уже неоднократно заявлял о готовности в считанные месяцы увеличить уровень нефтедобычи и экспорта до досанкционного уровня в 4 млн б/с, что может существенным образом повлиять на рыночный баланс и привести к коррекции цен на нефть.

Касательно статистики по нефтяному рынку, сегодня в 17:30 мск ожидается публикация официальных данных по запасам нефти, бензина и дистиллятов в США от агентства EIA. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сокращение запасов сырой нефти на 3,29 млн баррелей, бензина — на 0,614 млн баррелей, тогда как по дистиллятам ожидается прирост на 0,533 млн баррелей.