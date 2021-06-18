МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленную динамику относительно основных резервных валют. Так, из-за ослабления евро на форексе ниже 1,19 доллара европейская валюта упала против российской. В итоге евро обновил минимуму с августа 2020 года, упав до 85,76 рубля за евро. При этом доллар даже несколько подрос к рублю.

Факторами глобальной курсовой динамики, транслировавшейся в динамику рубля, стали сигналы ФРС США о более раннем, чем ожидалось, ужесточении монетарной политики.

При этом первая встреча лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина прошла в довольно позитивном ключе и не испортила геополитический фон, способствовавший в последние недели сокращению рублем дисконта относительно основных резервных валют.

Рынок нефти — важный ориентир для рубля — обновил максимум с апреля 2019 года, немного не дотянув до 75 долларов за баррель. Однако к концу недели «черное золото» демонстрировало коррекционноое снижение.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю прибавлял 60 копеек до уровня 72,7 рубля, евро падал на 90 копеек до 86,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около уровня 5,35 тысячи против 5,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОЛЬЗОВАЛСЯ НЕФТЬЮ И ГЕОПОЛИТИКОЙ

Российская валюта начала неделю стабилизацией против доллара и евро. При этом инвесторы занимали оптимистические в отношении рубля позиции в преддверии саммита Россия-США. В итоге даже вступление в силу с 14 июня санкций США, запрещающих американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, были фактически проигнорированы участниками торгов.

Минфин России на первом после введения санкций аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 24,111 миллиарда рублей (по номиналу) при лимите в 30 миллиардов рублей и спросе в 44,87 миллиарда рублей.

Рынок нефти оставался на высоких уровнях. Инвесторы оценивали перспективы восстановления экономики после постепенного снятия антиковидных ограничений на передвижение. Так, например, в одном из крупнейших импортеров нефти — Китае — спрос на бензин в мае в среднем вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Минэнерго США зафиксировало, что коммерческие запасы нефти за неделю по 11 июня упали на 7,4 миллиона баррелей и достигли отметки в 466,7 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 3,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом снизились вместо ожидаемого роста. Все это поддержало нефтяные котировки и соответственно — курс рубля.

Прошедшая в Женеве встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена также поддержала позитивный фон для динамики курса рубля. В частности, Путин заявил, что Россия и США договорились вернуть послов. С обеих сторон на саммите было проявлено желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным, не было никакой враждебности, и встреча была в принципиальном ключе, добавил российский лидер.

В свою очередь, Байден назвал атмосферу саммита доброй и позитивной и заявил, что теперь у США с Россией есть четкая база для работы и выстраивания отношений.

Между тем, сдерживающее влияние на рубль могли оказать слова председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о нецелесообразности отказываться от покупок валюты в рамках бюджетного правила.

Если перестать сейчас покупать валюту, рубль немного укрепится, но если вдруг цены на нефть пойдут вниз, то это чревато более резким падением курса, чем оно будет, если власти продолжат применять бюджетное правило, поэтому нецелесообразно отказываться от таких покупок, пояснила глава регулятора.

ПРОГНОЗЫ

В конце недели рубль колебался к основным резервным валютам, отыгрывая глобальные рыночные тенденции. Так, по итогам двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, финансовый регулятор сохранил учетную ставку на прежнем уровне 0-0,25% годовых, однако отметил, что она может быть повышена уже в 2023 году, что раньше прежних ожиданий.

Ужесточение риторики американского Федрезерва относительно денежно-кредитной политики оказало поддержку доллару на форексе. В частности, евро резко провалился с уровня выше 1,21 доллара к 1,185 доллара — минимуму с начала апреля.

В итоге доллар в конце недели укреплялся к рублю, а европейская валюта демонстрировала более слабую динамику.

При этом рубль, скорее всего, сейчас находится около локальных максимумов и готов покорректироваться вниз вместе с остальными рисковыми активами глобальных торговых площадок на фоне роста ожиданий по поводу ужесточения риторики ФРС.

Между тем, российская валюта может демонстрировать более устойчивую динамику на фоне пика налогового периода июня (25 числа), когда экспортеры будут активно продавать валюту для выполнения обязательных бюджетных платежей. В этом месяце они могут суммарно составить около 2,4 триллиона рублей.

Продолжающееся сокращение геополитического дисконта в курсе рубля также способно поддержать его курс против основных резервных валют.