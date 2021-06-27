МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. В настоящий момент цена на нефть стала слишком высокой, а комфортная равновесная цена нефти марки Брент составляет около 70 долларов за баррель. Об этом рассказала в своем комментарии агентству "Прайм" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Она отметила, что на предстоящем заседании министерского комитета ОПЕК+ может быть принято решение увеличить предложение нефти с августа на 0,5 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ может снизиться до 5,3 миллионов баррелей в сутки. Российские нефтедобытчики и Минэнерго РФ считают, что август — лучшее время для увеличения поставок, поскольку спрос сезонно растет.

"Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, как всегда, призывает к осторожности и обдуманности решений, но уже практически исключает бездействие в данной ситуации. Что интересно, он сослался на такой фактор, как необходимость сдерживания инфляции в дополнение к балансировке рынка", — рассказала аналитик.

Морина напомнила, что цены на нефть сорта Brent уже протестировали уровень 76 долларов за баррель, вернувшись к уровню октября 2018 года. "Рост цен произошел на фоне значительного восстановления спроса на нефтепродукты в США и Европе, остановки переговоров с Ираном по ядерной сделке и практически отсутствия роста добычи нефти при продолжающемся падении запасов в США. Запасы сырой нефти в США, по данным Минэнерго США, по сравнению со средними значениями мая сократились на 20,4 миллионов баррелей под влиянием восстановления работы НПЗ и роста спроса на нефтепродукты", — объяснила она.



Падение доллара в пятницу после выхода хороших данных по инфляции цен производителей (ниже ожидаемых) и отсутствию роста потребительских расходов в моменте не оказали влияния на нефтяные котировки.

Аналитик считает, что на данный момент участники рынка внимательно следят за новыми вспышками более заразного "индийского" штамма коронавируса, но пока не корректируют свои ожидания быстрого восстановления экономики в более консервативную сторону. "До решения ОПЕК+ мы будем наблюдать волатильность цен в диапазоне 72-75 долларов за баррель и высокую реактивность на новости из кулуаров заседания, а также на данные по новым коронавирусным ограничениям в ключевых странах. С большой долей вероятности альянс примет решение об увеличении объемов добычи, достаточных для возврата цен к уровню 70 долларов за баррель", — резюмировала она.