МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал падение относительно основных резервных валют. Так, доллар в конце исследуемого периода обновил максимум с 24 мая, поднявшись до 73,81 рубля, а евро на фоне, видимо, случайной сделки вообще взлетал до 89,1 рубля — максимума с 3 июня. Впрочем, на фоне слабой динамики европейской валюты на форексе и ее падения в район 1,18 доллара, реальный максимум по евро на неделе равнялся 87,2 рубля — максимум с 23 июня.

Фактором курсовой динамики рубля оставались глобальные тренды, основанные на анализе американских макроэкономических данных в контексте оценки перспектив ужесточения монетарной политики ФРС США.

При этом рынок нефти — важный ориентир для рубля — обновил максимум с октября 2018 года, поднявшись до 76,74 доллара за баррель. Игроки рынка оценивали перспективы решения ОПЕК+ по квотам на добычу нефти с августа.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю прибавлял около 1 рубля до уровня 73,2 рубля, евро — 70 копеек до 86,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась выше уровня 5,55 тысячи — на максимуме за несколько лет.

РУБЛЬ СЛУШАЛ ЦБ, ОПЕК+ И ОЦЕНИВАЛ ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ

Российская валюта начала неделю инерционным, но затухающим повышением против доллара и евро. При этом, рубль не обратил внимания на внешний негатив, сконцентрировавшись на внутренних факторах.

Так, поддержку рублю оказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, заявив, что в июле регулятор может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта.

Банк России с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трёх заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях.

Завершение пика налогового периода июня в первой половине этой недели также поддерживало спрос на рублевую ликвидность.

Однако затем в течение нескольких торговых сессий недели преобладала тенденция к ослаблению рубля. Вначале инвесторы отреагировали на резкое ослабления аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Опасения инвесторов вызывало распространение штамма коронавируса "дельта". В случае новых вспышек заболеваемости COVID-19 могут быть введены новые карантинные ограничения, которые неизбежно замедлят процесс восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного предыдущими повсеместными запретами. Кроме коронавирусных страхов, инвесторы опасались ужесточения монетарной политики ФРС США, что подталкивало их к перенаправлению капитала в "защитный" доллар.

На рынок нефти надавили новости о переносе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с 30 июня на 1 июля — в один день с заседаниями конференции ОПЕК, а также всего альянса ОПЕК+. Это также неблагоприятно сказалось на курс рубля.

Участники рынка обратили внимание и на заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она, в частности, сказала, что Банк России в текущем году проведет обзор денежно-кредитной политики, и в его рамках обсудит величину таргета по инфляции и операционную процедуру денежно-кредитной политики.

Кроме того, она заявила, что рост ставок мировых центробанков на фоне непомерных долгов может привести к новым финансовым проблемам, волне банкротств и волатильности рынков.

Впрочем, зампред Банка России Алексей Заботкин поспешил на помощь рублю, заявив о том, что изменение таргета по инфляции в РФ в настоящее время не предопределено, но если и возможно, то — в меньшую сторону.

Однако после обновления 33-месячного максимума нефтью, она осталась под давлением волатильности в связи с саммитом ОПЕК+. Так, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ затянулось и его перенесли на пятницу, так как со своей базой отсчета сокращений добычи не были согласны ОАЭ.

Дубай выступал в ОПЕК+ за увеличение почти на 700 тысяч баррелей в сутки своего базового уровня добычи нефти, который берется за основу для ограничения производства. То есть ОАЭ хотели более значительно нарастить свою добычу, чем остальные члены альянса.

ПРОГНОЗЫ

В конце недели рубль предпринимал попытки скорректироваться вверх после трех дней падения. Российская валюта реагировала на глобальные тренды. Впрочем, важные данные по рынку труда США пока не внесли ясность в перспективы монетарной политики ФРС.

Количество созданных новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 850 тысяч, что оказалось выше прогноза в 700 тысяч. Это в моменте краткосрочно толкнуло доллар вверх на мировых рынках, и он обновил дневной максимум, подскочив до 73,81 рубля. При этом аналитики отмечали, что ФРС ввиду улучшения ситуации на рынке труда может быстрее ужесточить монетарную политику.

Вместе с тем безработица в США в июне выросла до 5,9% с 5,8%, тогда как эксперты, напротив, ожидали снижения до 5,7%. Это несколько снижает риски быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва.

В целом, рубль готов следовать общей динамике развивающихся валют против доллара. Однако на его пути могут опять встать геополитические риски. Так, спецслужбы США и Великобритании в опубликованном в четверг совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день.

Вместе с окончанием налогового периода июня и началом нового месяца и квартала это может оказать давление на рубль и доллар может все же попытаться вернуть себе рубеж в 74 рубля.