Расклады первичного рынка ОФЗ остаются в силе
Минфин предлагал крайне ограниченный объем (20 млрд руб.) умеренно и очень длинных (8 лет и 15 лет) серий ОФЗ-ПД, вряд ли рассчитывая давать серьезную премию по доходности. Инвесторы, напротив, смотрят на исключительно плоскую форму кривой ОФЗ и с трудом находят поводы участвовать в аукционах, если серьезной премии по доходности нет.
Мы рассчитываем, что подобное перетягивание каната приведет к доходности по цене отсечения в 7.26-7.28% годовых для серии 26237 и 7.37-7.41% годовых для серии 26240 (см. обзор). Однако у нас опять нет уверенности в том, что Минфину удастся полностью разместить даже заявленные 20 млрд руб. новых облигаций. Мы предполагаем, что участникам рынка интереснее готовиться к заседанию ЦБ 23-го июля, где разброс доступных для регулятора опций крайне велик, нежели участвовать сейчас в первичных аукционах ОФЗ.
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