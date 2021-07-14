Минфин предлагал крайне ограниченный объем (20 млрд руб.) умеренно и очень длинных (8 лет и 15 лет) серий ОФЗ-ПД, вряд ли рассчитывая давать серьезную премию по доходности. Инвесторы, напротив, смотрят на исключительно плоскую форму кривой ОФЗ и с трудом находят поводы участвовать в аукционах, если серьезной премии по доходности нет.

Мы рассчитываем, что подобное перетягивание каната приведет к доходности по цене отсечения в 7.26-7.28% годовых для серии 26237 и 7.37-7.41% годовых для серии 26240 (см. обзор). Однако у нас опять нет уверенности в том, что Минфину удастся полностью разместить даже заявленные 20 млрд руб. новых облигаций. Мы предполагаем, что участникам рынка интереснее готовиться к заседанию ЦБ 23-го июля, где разброс доступных для регулятора опций крайне велик, нежели участвовать сейчас в первичных аукционах ОФЗ.