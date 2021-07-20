Peloton намерена удержать подписчиков с помощью игр
Peloton дополнит свое онлайн-приложение мини-игрой Lanebreak, которая будет оптимизирована для велотренажеров компании. Новая функция позволит пользователям при тренировках изменять частоту и вращения педалей и силу нажатия на них.
Peloton размещает в своем приложении видеозаписи мастер-классов и тренировок, которые доступны пользователям по подписке. Дополнительным способом вовлечения и поддержания мотивации подписчиков компания планирует сделать геймификацию. По мере выхода из пандемии многие возвращаются к посещению тренажерных залов, а спрос на платные видеотренировки Peloton начинает ослабевать. Прогноз предполагает отток подписчиков (Churn Rate) во втором квартале в размере 0,88%, что соответствует максимуму 2019 года.
Полагаем, что геймификация в долгосрочной перспективе будет способствовать удержанию базы подписчиков, хотя вряд ли именно эта функция позволит Peloton привлечь новых пользователей напрямую. Влияние доходов от видеоигр на общие показатели не будет существенным, поэтому влияние этой новации на оценку стоимости компании крайне ограничено.
Новость интересна в более широком контексте: стриминг-гигант Netflix также планирует использовать игры для поддержания интереса аудитории к своему контенту. Крупнейшие компании верят в геймификацию и считают ее инструментом конкурентной борьбы. Если их эксперименты окажутся удачными, можно ожидать волну приобретений ведущими корпорациями небольших игровых студий.
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