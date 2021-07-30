Российский рынок в четверг продолжил расти на фоне подъема большинства сырьевых товаров. Поддержку также оказала и позитивная динамика других развивающихся и развитых фондовых площадок.

Так, американский индекс S&P 500 вновь успел переписать исторический максимум, закрепившись выше 4400 п. Это уже 53 рекорд в течение года. Следующая цель и в то же время техническое препятствие расположены около 4450 п., однако сегодня с утра фьючерсы указывают на высокий риск локальной коррекции. В аутсайдерах могут оказаться акции отчитавшегося Amazon из-за более низкой, чем предполагали аналитики, выручки и прогнозов.

Объемы торгов по акциям индекса Мосбиржи заметно подросли и составили 80 млрд руб., что выше средних значений последних недель. В лидерах по обороту оказался Норникель (13,7 млрд руб.), что случается крайне редко. В акциях прошла распродажа из-за нового иска от Росрыболовства.

В целом по индексу Мосбиржи мы видим продолжение отскока от нижней границы восходящего тренда. Благоприятный внешний фон позволил вернуться выше 3800 п. Среднесрочные цели все так же находятся в районе круглой отметки 4000 п., однако дойти до них единым безоткатным движением наверняка не получится. Более того, стоит внимательно следить за трендовыми поддержками. В случае возврата ниже 3720 п., фиксация прибыли на рынке может ускориться.

Конкретно в пятницу с открытия возможно умеренное снижение из-за слабого внешнего фона.

Среди отдельных секторов по-прежнему положительный взгляд по акциям нефтегазовой отрасли. Наиболее сильная история — бумаги Газпрома, поднявшиеся накануне на 1,7% из-за ралли цен на газ в Европе. Устойчивей рынка могут выглядеть и акции Лукойла, Роснефти, а также Газпром нефти.

Цены на Brent выросли на 1,7% и достигли отметки $76. Область $76–78 как раз выступает потенциальной зоной торможения. Кроме того, сегодня экспирация сентябрьских контрактов Brent, а следующие октябрьские фьючерсы торгуются на $1 дешевле.

Рост commodities накануне был обеспечен слабостью американской валюты. Индекс доллара (DXY) опускается четыре сессии подряд, поддерживая сырьевые товары. В результате диверсифицированный Bloomberg Commodity Index, в состав которого входят более 20 фьючерсов на сырьевые биржевые товары, вчера обновил максимумы за 6 лет.

На этом фоне курс USD/RUB продолжил движение вниз и в моменте опускался к отметке 73. При сохранении текущих цен на нефть рубль может и дальше укрепляться. Среднесрочные ориентиры по-прежнему расположены около 71,5–72. Что касается торгов именно в пятницу, то ожидаю лишь незначительного подъема USD/RUB из-за слабого внешнего фона.



