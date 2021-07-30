Сектор российских еврооблигаций: без изменений. Российские евробонды не присоединились вчера к позитиву, наблюдавшемуся на рынках ЕМ по итогам заседания ФРС. Впрочем, рост цен оказался довольно умеренным. Из новостей отметим изменение агентством Moody's прогноза рейтинга «РЖД» с «негативного» на «стабильный». Сам рейтинг подтвержден на уровне Baa2. Аналитики агентства подчеркивают, что рейтинг компании отражает ее устойчивость за счет жизнеспособной бизнес-модели и стратегически важной позиции на рынке как монопольного поставщика услуг железнодорожной инфраструктуры, диверсифицированной клиентской базы и значительной долей экспортных грузовых перевозок, приверженности консервативной финансовой политике, а также высокой ликвидности.

Сектор ОФЗ: кривая все более плоская. Повышательный импульс, вызванный ожиданиями и итогами заседания ЦБ по ключевой ставке, вчера несколько выдохся, хотя инфляционные линкеры по-прежнему росли в цене. Между тем жесткий настрой регулятора в отношении борьбы с инфляцией привела в последние две недели к еще большему уплощению кривой ОФЗ: так, разница в доходности между 10-летней и однолетней бумагами снизилась до менее чем 40 б. п.



