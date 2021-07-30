Цены на нефть в четверг ускорили движение наверх и достигли отметки в $76. Поддержку оказал фактор снижения индекса доллара (DXY), что традиционно позитивно сказывается на сырьевых товарах.

В качестве ближайшей области сопротивления по Brent ранее выделяли район $76–78. К текущему моменту эти рубежи достигнуты. Ожидаем локального торможения восходящей тенденции. Ближайший промежуточный уровень поддержки может быть расположен около $72.

Кроме того, стоить учитывать, что сегодня последний день обращения сентябрьских контрактов Brent на ICE и CME, а октябрьские фьючерсы уже стоят на $1 дешевле.

Во фьючерсах Brent на Московской бирже последний день торгов будет в понедельник.

США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, но такие предложения не будут вечными, пишут Известия со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы вновь продемонстрировали, что готовы продвигаться дальше по вопросу взаимного [с Ираном] возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, когда Иран завершит переходный процесс после президентских выборов. Мы готовы вернуться в Вену для продолжения переговоров», — заявила Жан-Пьер.

В случае снятия санкций Иран за короткий промежуток времени может нарастить добычу на 1–1,5 млн б/с с текущих 2,5 млн б/с. На наш взгляд, это риск пока не заложен в цену. Рост иранского экспорта способен вернуть рынок в состояние локального перепроизводства, что в перспективе негативно для котировки нефти. Впрочем, тема с ядерной сделкой постоянно затягивается и пока действительно нет гарантий, что консенсус между сторонами будет достигнут и с Тегерана будет снято эмбарго.

Сегодня фьючерсы на Brent торгуются на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Вечером ждем статистику по недельному изменению числа активных буровых установок в США и Канаде от Baker Hughes.