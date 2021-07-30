"Первый звонок" для коррекционного движения на рынках США прозвенел
США в четверг торговались достаточно неплохо, также была опубликована интересная статистика — в первую очередь по ВВП. В прогноз не уложились: рост американской экономики во II квартале составил 6,5% вместо ожидавшихся 8,4% в годовом исчислении. Соответственно, как рассудили инвесторы, рынки стали расти, исходя из принципа «чем хуже, тем лучше».
Кроме того, в четверг были опубликованы неплохие корпоративные отчеты, однако порадовали инвесторов не все компании. Так, отчетность Amazon оказалась хуже ожиданий, выручка корпорации в первый раз за последние три года сократилась, а прогнозы на III квартал оказались более слабыми, чем ожидалось. В итоге бумаги гиганта с крупнейшей капитализацией и достаточно большой долей в индексах просели на 7%. Конечно, после такого импульса фьючерсы на американские индексы находятся под давлением, в первую очередь индекс NASDAQ.
Таким образом, первый «звоночек» для коррекционного движения уже прозвенел. Интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация сегодня. Стоит отметить, что основная сессия американских площадок даст нам более ясное представление, будем ли мы отскакивать от текущих уровней или пойдем ниже. Уход ниже от текущих уровней будет говорить о том, что стоит перекладываться в более надежные инструменты, чем акции.
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