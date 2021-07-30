В июле динамика российского рынка акций разделилась на две части – в первой половине месяца индекс Мосбиржи переписывал исторические максимумы, вторая же половина июля ознаменовалась умеренным откатом. В результате IMOEX завершает месяц примерно там же, откуда его начинал – недалеко от 3800 п.

Месяц запомнился разногласиями по сделке внутри ОПЕК+ и достигнутым компромиссом, новой эпидемиологической угрозой со стороны быстрого распространения дельта-штамма и других мутаций COVID-19, резкой просадкой китайских бирж из-за усиления госрегулирования частного бизнеса, сохранением мягкости ДКП со стороны ЕЦБ и ФРС.

Из российских событий отметим повышение на 100 б.п., до 6,5%, ключевой ставки 23 июля. В теории для рынка акций это негативный тренд, так как он связан с увеличением долговой нагрузки и удорожанием заемных ресурсов. Тем не менее существенного влияния подъема ключевой ставки на акции ждать не приходится – базовым ориентиром для отечественных индексов продолжит служить внешняя конъюнктура (глобальный аппетит к риску, геополитика и сырьевые цены).

В целом, по нашему мнению, август может оказаться непростым периодом для российского рынка акций и рубля. Поддержка со стороны нефти может ослабеть – автомобильный сезон в США перевалил через пик, в то время как риски локдаунов вернулись на фоне распространения более агрессивных штаммов коронавируса. При этом предложение сырья продолжит расти. Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти согласно договоренностям, параллельно усиливается буровая активность в США. Также под занавес июля в СМИ появились сообщения о возможном скором возобновлении переговоров по ядерной сделке Вашингтона и Тегерана, а это потенциально может означать возвращение на мировой рынок иранской нефти. Если к этому добавить возможный коррекционный откат перегретых биржевых площадок (к слову, август – статистически худший месяц для индекса S&P 500 за последние 30 лет), то стоимость барреля Brent в предстоящем месяце может отойти в район $68-70.

Нервозность в общерыночных настроениях в августе возможна по ряду причин.

Во-первых, опасения более раннего сворачивания стимулов в США лишь временно отошли на второй план после заседания Федрезерва 28 июля. Показатели инфляции в Штатах за прошлый месяц, скорее всего, тоже окажутся высокими, и это укрепит позиции «ястребов» в ФРС. В этой связи важной будет риторика руководства американского регулятора на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце августа.

Помимо данных об инфляции в ключевых экономиках продолжим следить за статистическими маркерами экономической активности в секторах производства и услуг, рынками труда и недвижимости, показателями промпроизводства и потребительскими настроениями.

Во-вторых, рынки продолжат держать в фокусе внимания две темы, связанные с Китаем – напряженность по линии Пекин-Вашингтон и регуляторное закручивание гаек для частного бизнеса в КНР.

В-третьих, пока мы не видим явного разворота к улучшению ситуации с пандемией в мире. Вспышки заболеваемости наблюдаются даже там, где привито 60% и более населения. Сводки ВОЗ по заболеваемости останутся в фокусе внимания участников торгов.

И конечно, инвесторы будут держать руку на пульсе геополитических изменений. Традиционно наиболее чутким барометром геополитического фона будет рубль.



