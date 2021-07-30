В начале сессии рубль резко снизился на негативном внешнем фоне, но после старта основных торгов российская валюта устремилась вверх, вновь переписав двухмесячный максимум к доллару благодаря резкому улучшению ситуации на мировых рынках.

Американские фондовые индикаторы еще вчера после закрытия основной российской сессии резко снизились и сегодня продолжили сдавать позиции на фоне негативного отчета и прогнозов Amazon, из-за которых акции компании теряли на премаркете более 8%. Дополнительным негативом выступили сохраняющиеся опасения по поводу возможного расширения регуляторных мер Китая, направленных на крупный бизнес страны, что вызвало очередное падение азиатских рынков.

Однако после нашего открытия внешняя ситуация резко улучшилась, вызвав восстановление рубля. Поддержку рисковым активам оказали данные по экономике ЕС и его ключевых представителей, в большинстве своем оказавшиеся лучше ожиданий.

Развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением негативной динамики рисковых активов, а также роста доллара. Однако незадолго до старта европейских торгов он стал быстро снижаться, вызвав восходящий импульс в секторе, в результат некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок пытается возобновить восходящее движение. В начале сессии индекс гособлигаций RGBI продолжал развивать нисходящее движение, стартовавшее вчера от новой двухмесячной вершины, но вскоре отыграл все потери, выйдя в небольшой плюс.

Во второй половине сессии рубль совершил рывок вверх, обновив месячный максимум не только к доллару, но и к евро. Правда, этот импульс быстро нивелировался. Российская валюта продолжает демонстрировать относительную силу на фоне высоких цен на сырье и возвращения спроса на ОФЗ. Однако фактор пятницы сдерживает рубль от более уверенного повышения.

Тем не менее, если опасения по поводу возможной реализации каких-либо рисков на выходных не оправдаются, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, рубль способен ускорить рост.

Очередную просадку нефти выкупили

Поначалу нефтяные цены находились под давлением, но незадолго до открытия европейские торгов перешли к активному росту. Днем произошла резкая просадка, но ее быстро выкупили. Сейчас Brent прибавляет 0,3% немного выше уровня $76.

Нефтяной рынок продолжает реагировать на основные тенденции других площадок. Некоторое время сырьевым товарам оказывало поддержку активное снижение доллара, но во второй половине дня он стал восстанавливаться, спровоцировав снижение некоторых представителей сырьевого сектора.

Доллар сумел переломить негативный настрой

Поначалу американская валюта повышалась, однако перед стартом европейской сессии перешла к быстрому снижению. В результате индекс доллара (DXY) вновь переписал месячный минимум, но во второй половине дня восстановился, прибавляя сейчас 0,1% немного ниже уровня 92 п.

Европейская валюта в начале дня находилась под давлением, но утром перешла к активному рост. Пара EUR/USD обновила месячный максимум, однако во второй половине дня стала сдавать позиции, теряя сейчас 0,1% вблизи значения 1,188.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает двигаться вниз в рамках среднесрочного нисходящего канала, периодически обновляя месячный минимум. До закрытия часовой свечки над его верхней границей более вероятно снижение в район 72 руб.



